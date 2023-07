‘La Milanesiana 2023’ per la prima volta sull’Isola Albarella: apre Federica Pellegrini, in scena Angelo Branduardi. Il programma

Rosolina, 12 luglio 2023 - Il 13 e il 14 luglio ‘La Milanesiana’, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva per la prima volta, con tre appuntamenti speciali, sull’Isola di Albarella Comune di Rosolina (Rovigo) nel cuore verde del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. La 24esima edizione, dopo l’anteprima ad aprile con Quentin Tarantino in libreria, attraversa dal 22 maggio al 27 luglio ben 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline. Un festival di respiro internazionale che promuove il dialogo tra le arti e tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport, fumetto. Il tema di questa 24esima edizione è ritorni, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri.

La serata con Federica Pellegrini

Il 13 luglio alle 21.30 all’arena spettacoli del centro sportivo si terrà la serata dal titolo ‘Oro’, che prende il nome dal libro autobiografico della più grande nuotatrice italiana della storia, Federica Pellegrini, con i saluti istituzionali di Emma Marcegaglia, imprenditrice e vicepresidente e CEO Marcegaglia Group. L’appuntamento, in collaborazione con Albarella Srl, prosegue con un dialogo di Federica Pellegrini con la scrittrice e sceneggiatrice Elena Stancanelli (vincitrice del premio Campiello – selezione giuria dei letterati). Alla fine dell’evento Federica Pellegrini firmerà ai presenti le copie del suo libro. Introduce Elisabetta Sgarbi.

La cerimonia d’inaugurazione de ‘La rosa’

Il 14 luglio sarà la volta dell’inaugurazione de ‘La rosa della Milanesiana’, scultura luminosa e sonora dell’artista Marco Lodola che rappresenta una rosa alta 2,70 metri che mette in luce il tema della Milanesiana 2023 ritorni. Fin dalla prima edizione la rosa, disegnata da Franco Battiato, è il simbolo de La Milanesiana e fiorirà nell’Isola di Albarella donata dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi. L’inaugurazione, in collaborazione con Albarella Srl, Associazione Comunione Isola di Albarella e Ciacco Arte, si terrà in Piazzetta Mercato alle 19 alla presenza di Elisabetta Sgarbi e Marco Lodola. La mostra è in collaborazione con Albarella Srl e Ciaccio Arte. I cataloghi delle 8 mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

In scena Angelo Branduardi

Il 14 luglio, alle 21.30, all’arena spettacoli del centro sportivo si terrà un appuntamento dedicato alla grande musica chiude i due giorni de La Milanesiana ad Albarella. L’evento sarà con Angelo Branduardi, in collaborazione con Albarella Srl, si apre con una lettura tratta dal libro ‘confessioni di un malandrino. Autobiografia di un cantautore del mondo’ (ed. Baldini + Castoldi) e il dialogo tra i due autori, il cantautore, violista, polistrumentista e compositore Angelo Branduardi e lo scrittore e musicista Fabio Zuffanti. Dopodiché il maestro Branduardi si esibirà nel suo repertorio in duo con il virtuoso del pianoforte, arrangiatore e polistrumentista Fabio Valdemarin. Introduce Elisabetta Sgarbi.

I premi di quest’anno

Nell’anno 2023 sono stati assegnati diversi riconoscimenti come il premio Rosa d’oro della Milanesiana a Abdulrazak Gurnah, Premio Siae/ La Milanesiana a Zerocalcare, Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle / La Milanesiana a Joël Dicker, Premio Omaggio al Maestro / La Milanesiana a Quentin Tarantino e Fatih Akin. La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e con il contributo di Regione Lombardia. Radio 24 per il primo anno è media partner del festival.