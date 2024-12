Cosa fare a Natale a Rovigo: dal mercatino al villaggio, con tanti spettacoli

Rovigo, 2 dicembre 2024 - ‘Buon Natale Rovigo’. Questo lo slogan del calendario di eventi, e delle tantissime novità che quest’anno caratterizzeranno le festività più attese. Il centro cittadino si trasformerà in cuore pulsante di attività per celebrare la magica atmosfera natalizia, questo fine settimana, con l’inaugurazione del tradizionale villaggio di Babbo Natale. Una novità che è stata allestita sotto le torri rodigine in piazza Matteotti nel nucleo originario del castello, in un’atmosfera unica con i vari addobbi e giochi di luce. Un programma di eventi presentato nei giorni scorsi alla presenza della sindaca di Rovigo Valeria Cittadin, l’assessore con delega a manifestazioni e eventi, Matteo Zangirolami, oltre la rappresentanza di enti e associazioni coinvolte.

Cittadin: “Un programma ricco di eventi”

I festeggiamenti del Natale a Rovigo, promossi dall’assessorato agli eventi e manifestazioni, coinvolgeranno tutti i luoghi più attrattivi della città con spettacoli ed eventi in grado di attirare persone di tutte le età. “L’obiettivo – ha detto la sindaca Valeria Cittadin -, è rivitalizzare la nostra città. Ringrazio l’assessore Zangirolami che ha a cuore una città viva e dopo l’animazione realizzata durante l’estate, anche il Natale sarà ricco di sorprese ed eventi che faranno della nostra città un luogo attrattivo per i nostri cittadini e per i visitatori provenienti da altre realtà, che auspichiamo siano tanti. Ringrazio i vari partner e sostenitori, la Camera di commercio che ha fortemente contribuito nell’esaltare il nostro territorio attraverso i prodotti locali e chi ha contribuito a concretizzare questo davvero importante calendario natalizio”.

Il programma di ‘buon Natale a Rovigo’

Si parte con la prima edizione del festival ‘Sulle vie dell’ambra’, in programma durante il fine settimana del 7 e dell’8 dicembre al Monastero degli Olivetani, sede del Museo dei Grandi Fiumi. Sono previsti momenti didattici, letture, laboratori dedicati ai bambini, concerti e istallazioni artistiche volte a evidenziare il ruolo del territorio polesano nelle antiche vie dell’ambra. Il festival sarà l’occasione per promuovere la sezione dedicata all’ambra inaugurata nel dicembre 2022 e le recenti scoperte arch eologiche del territorio. Le celebrazioni natalizie, entreranno nel vivo l’8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione, con il tradizionale appuntamento dell’Infiorata che darà ufficialmente inizio alle festività con la cerimonia di deposizione della coroncina di fiori alla Madonna di palazzo Nodari, a cura del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Il mercatino natalizio quest’anno verrà ridisegnato e collocato in una nuova zona della città, ovvero, piazza Garibaldi.

Si prosegue nei fine settimana del 14 e 15, del 21 e 22 dicembre dove le vie e le piazze del centro saranno animate dalla prima edizione del ‘Festival Per Strada’. Questo dedicato agli spettacoli itineranti con compagnie ed artisti internazionali che porteranno esibizioni di musica, walking act, clownerie, giocolerie, performance di teatro in ogni angolo del centro rendendo ancora più magica l’atmosfera.

In piazza Vittorio Emanuele II dove, oltre al grande albero e al presepe che verrà posizionato a cura di ASM set, verrà allestita una suggestiva cupola geodetica la cui forma richiama le magiche sfere di neve. All’interno si realizzeranno spettacoli, che coinvolgeranno tutti i settori, dal sociale allo sport, all’arte, alla cultura, che animeranno le giornate e le notti di festa, fino a salutare l’anno nuovo con concerti e dj set. In piazza XX Settembre una pista di pattinaggio sul ghiaccio regalerà momenti di divertimento e spensieratezza per tutti. Inoltre, grazie agli assessorati a quartieri e frazioni e all’istruzione, anche le scuole di centro e frazioni, dal 16 al 20 dicembre, potranno vivere momenti magici con elfi e sorprese per tutti. Il Natale si illuminerà anche a San Bortolo con l’accensione, venerdì 6 dicembre alle 17, dell’albero donato due anni fa dai commercianti del quartiere.

L’assessore Zangirolami: “Coinvolto tutto il territorio”

Un programma di eventi natalizie commentato con soddisfazione dall’assessore Matteo Zangirolami: “Abbiamo cercato di coinvolgere davvero tutto il territorio ed è stato un grande lavoro di squadra. Grazie quindi alla Camera di Commercio, alla Pro Loco città di Rovigo, a tutte le associazioni di categoria, in particolare Confesercenti che segue anche l’allestimento natalizio in tutte le vie del centro e delle piazze, grazie ai nostri uffici, ad ASM che ha seguito l’allestimento di tutte le sedi del Comune e ricordo che tra le novità vi è anche la lotteria del Natale con in premio buoni acquisto da utilizzare nei negozi e nei locali aderenti all’iniziativa. I proventi serviranno a sostenere le spese. L’estrazione sarà il 6 gennaio”.