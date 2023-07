Estate, torna la Notte Bianca di Polesella: musica, spettacoli e gran finale con i fuochi d’artificio

Polesella (Rovigo), 24 luglio 2023 - Dopo tre anni di sospensione dovuta alla pandemia, ritorna la Notte Bianca di Polesella. La manifestazione, tradizionalmente organizzata l’ultimo sabato di luglio, che negli anni ha portato in paese diverse migliaia di persone, ricomincia la propria storia sabato 29 luglio prossimo a partire dalle 20.30. Un programma ricchissimo di eventi e iniziative che sapranno fare della notte rivierasca una delle più attese manifestazioni dell’estate polesana.

Il programma

Gli intrattenimenti musicali vedranno piazza Matteotti animata dalla più bella musica dance della storia con Rewind 90, lo spettacolo che sta riempiendo le piazze di tutto il Veneto, mentre in Arena Spettacoli l’energia latina dei Peligro animerà lo spazio in corso Gramsci.

Musica e spettacoli saranno poi garantiti da Young and Unfair, con Fit Emotion, dal karaoke di Paolo e Viola, dalla Dalbenzi Band e dagli Ackel.

Esposizioni pittoriche del Circolo Pittori di Polesella e di Giuseppe Campanati animeranno gli spazi del centro, così come le esposizioni di Alfa Romeo, di Vespe e del Truck Tuning. Intrattenimenti e animazione per bambini e famiglie presso i Giardini pubblici: letture animate a cura della biblioteca comunale, giochi e spettacolo musicale gruppo Èsteka, trucca bimbi e sculture di palloncini a cura della Diocesi di Adria e Rovigo e gonfiabili e altre banche fieristiche.

Bancarelle di vario genere di hobbismo e artigianato saranno collocate su corso Gramsci, mentre diversi punti ristoro saranno gestiti dagli esercizi commerciali locali e dalle associazioni Locò, Co.Ge e Noi Raccano. Nel corso della serata sarà operativo il trenino navetta che collega il centro ai parcheggi periferici. La manifestazione sarà chiusa dallo spettacolo pirotecnico musicale organizzato da Martarello Group.

Il sindaco: “Un evento unico che ritorna”

Il sindaco Leonardo Raito esprime soddisfazione per la ripartenza del tradizionale evento polesellano: “per il quale non posso che ringraziare i miei collaboratori e gli uffici comunali, così come i tanti sponsor e le associazioni e i volontari che hanno operato perché la Notte Bianca potesse ripartire, dimostrando di crederci. Lo sforzo organizzativo ed economico è stato importante, ma conoscendo anche le ricadute sul territorio siamo lieti di aver profuso tanto impegno. Siamo sicuri che si tratterà di un evento capace di arricchire ancora di più questa bellissima estate polesellana”.