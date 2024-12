PerStrada Festival: a Rovigo largo alle marching band

Rovigo, 13 dicembre 2024 - Inizierà sabato 14 dicembre il primo dei due appuntamenti del PerStrada Festival, primo festival interamente dedicato all’arte di strada musicale, che ha l’obiettivo di intrattenere con performance di musica live i due fine settimana prenatalizi. Il prestigioso cartellone, interamente creato dalla direzione artistica di alcuni componenti del noto gruppo cittadino ‘Psycodrummers’, sotto la guida di Simone Pizzardo, vanta artisti di fama internazionale, che si esibiranno nelle vie del centro storico dalle 17 alle 21. L’evento è stato presentato nella sede municipale rodigina a palazzo Nodari.

Il programma degli artisti

I dettagli sono stati illustrati da Simone Pizzardo. Durante i 4 appuntamenti di quest’anno, i 180 componenti delle band musicali itineranti che coinvolgeranno grandi e piccini grazie ai loro ritmi vivaci e irresistibili saranno: Mefisto Brass, Bandakadabra, Rusty Brass, Miwa Cartoon Cover Band, Unidos da Forteza, Bloko Intestnhao, P-Funking, BandaStorta, Moruga Drum e Funkasin. Due in particolare gli eventi da non perdere: sabato 14 e sabato 21 dicembre si esibiranno sul main stage della Rovigo Dome all’interno della serata Chalet xmas’24, rispettivamente i Mefisto Brass e i Bandakadabra.

Quali sono le band

I milanesi “Mefisto Brass”, reduci dal loro tour europeo "Totem", che prende il nome dal primo album pubblicato a Marzo 2024, porteranno il loro repertorio originale, basato sull’improvvisazione e la rielaborazione di sonorità tipiche della musica elettronica e techno, che vengono successivamente riformulate e adattate a una formazione composta esclusivamente da strumenti a fiato e percussioni. Mentre la surreale "pocket orchestra" torinese capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale dei “Bandakadabra”, farà della città il suo sfondo ideale e della strada, non solo lo scenario in cui esibirsi, ma anche il luogo da cui trarre ispirazione. Dal "Paleo Festival" a "Suoni delle Dolomiti", passando per "Jazz sous les pommiers", il "Premio Tenco", il "Festival della Mente" e "Musicultura", in pochi anni questi ragazzi hanno collezionato più di 400 repliche, tra rassegne teatrali e musicali, festival di strada ed eventi privati, affermandosi come una realtà unica nel suo genere. Di rilievo anche il livello degli artisti con cui il gruppo ha condiviso il palco: Vinicio Capossela, Arturo Brachetti, Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel (cantautore e voce dei Subsonica).

Zangirolami: “Una grande opportunità per la città”

Nel corso della presentazione, soddisfazione è stata espressa dall’assessore ad eventi e manifestazioni Matteo Zangirolami: “Siamo felici di presentare questo nuovo format che auspichiamo diventi un appuntamento annuale. Rovigo si candida ad essere la città che ospita questo festival. Con l’occasione ricordo che proseguono le iniziative di Buongiorno Natale, con la pista di pattinaggio in piazza XX Settembre, il Villaggio di Babbo Natale in piazza Matteotti, il Mercatino con i prodotti tipici in piazza Garibaldi e la lotteria di Natale promossa dalla Pro Loco, con buoni acquisti da spendere nei negozi del centro”.