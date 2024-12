Rovigo, Chiara Nencioni presenta il suo libro sulla persecuzione di rom e sinti nell'Italia fascista

Rovigo, 9 dicembre 2024 – Un racconto fatto di documenti e testimonianze dirette. L’Associazione Culturale Minelliana, in collaborazione con Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e IstPolRec (Istituto Polesano per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea), organizza, mercoledì 11 dicembre alle 17 nella sede in piazza San Bortolo 18, la presentazione del libro ‘A forza di essere vento. La persecuzione di rom e sinti nell’Italia fascista’, scritto dalla ricercatrice e autrice Chiara Nencioni. Alla presentazione interverrà Carlo Cavriani, giornalista e presidente della Minelliana, che dialogherà con l’autrice in un incontro che si preannuncia denso di spunti di riflessione e attualità.

Di cosa parla il libro

Il volume, edito da Edizioni Ets, affronta un tema di straordinaria rilevanza storica e morale: la persecuzione subita dalle comunità rom e sinti durante il fascismo italiano, tra internamenti nei campi italiani e deportazioni nei lager nazisti. Ma, come sottolinea l’autrice, non si tratta solo di storia: la narrazione getta luce su un passato che influenza ancora il presente, in un contesto dove stereotipi e discriminazioni non sono stati pienamente sradicati. Nencioni racconta un capitolo della storia troppo spesso relegato ai margini della memoria collettiva. Attraverso documenti d’archivio e testimonianze dirette, l’autrice dà voce a una storia ‘dimenticata’, ma quanto mai necessaria per comprendere non solo il passato, ma anche molte dinamiche attuali. La memoria storica è un potente strumento per interpretare il presente e per combattere fenomeni che, purtroppo, non sono confinati al passato. Gli stereotipi e le discriminazioni contro i rom e i sinti persistono anche oggi, come dimostrano gli allarmanti dati in Italia.