Teatro Sociale di Rovigo, inizia la stagione lirica. Tutte le iniziative in città

Rovigo, 7 ottobre 2024 – Si alza il sipario sulla 209ma stagione lirica rodigina. Il primo appuntamento venerdì 11 ottobre alle 20.30. Ad aprire il cartellone Madama Butterfly di Giacomo Puccini, proposta nella nuova produzione firmata da Filippo Tonon, che vede il ritorno tra gli altri del celebre tenore Fabio Sartori al fianco di Francesca Dotto. Il capolavoro che porta in scena tradizione ed emozioni sarà preceduto da diverse iniziative a coronamento di un’apertura tanto attesa. L’opera, la storia, la tradizione escono dal Teatro per coinvolgere e avvolgere tutta la città, creando un trait-d ’union fra ciò che avviene all’interno del nostro principale scrigno della cultura e della lirica e la comunità e il suo territorio. Perché è anche attraverso l’arte che una città vive, cresce e si apre a nuovi orizzonti. Emozioni che l’amministrazione comunale vuole trasmettere a tutta la città.

Il plauso della sindaca Cittadin

Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione del programma eventi con la sindaca Valeria Cittadin: “Siamo davvero felici, di avviare la nuova stagione teatrale con queste sinergie che rendono la città più bella, vivace e partecipata”. Un momento a cui erano presenti anche l’assessore Erika De Luca, il direttore artistico Edoardo Bottacin, la dirigente del settore cultura Micaela Pattaro e i rappresentanti delle attività coinvolte. “Siamo davvero contenti di queste nuove collaborazioni che si ampliano sempre più anche con il mondo del commercio – afferma De Luca - L’idea è di coinvolgere più realtà per creare una condivisione con e per la città. Il nostro è uno dei pochi Teatri di tradizione ed è bello che tutti possano partecipare a questa importante stagione, trasformando quindi anche la città in un pubblico partecipe e collaborativo”.

Dove acquistare i biglietti

Il botteghino del Teatro Sociale di Rovigo, dove poter acquistare i biglietti, avranno i seguenti orari di apertura: dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 quando nei giorni di spettacolo mattutini, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 per le matinée e dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 22.30 per i serali. La biglietteria è chiusa le domenica, ad eccezione di quelle in cui è previsto uno spettacolo, con chiusura il lunedì successivo.

Per altre informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0425 25614 o all'indirizzo email teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it.

I negozi si ‘vestono’ a tema

Per l’occasione, grazie al supporto di Scopa Gioielli e Ottica Toffoli 1867, le vetrine di 16 negozi di piazza Vittorio Emanuele II e piazza Garibaldi sono state allestite a tema Butterfly, con bellissimi dipinti ad opera di Frodo e Caterina Favaro. Tra le altre iniziative che coinvolgono il mondo del commercio ci sono “Un gelato all’opera”, in sinergia con la gelateria Godot, e la produzione di vari prodotti gastronomici a tema, presentati nel corso della stagione teatrale, in collaborazione con la pasticceria Borsari e l’osteria Teatro. Borsari sarà presente per la serata di venerdì 11 ottobre in occasione di Madama Butterfly con un aperitivo al Ridotto del Teatro e a partire da martedì 8 ottobre verrà presentata in tutti i punti vendita la linea di pandori, panettoni e biscotti Giacomo Puccini: un omaggio al compositore nell’anno del centenario dalla morte e, in particolare, alla nostra prima stagione.

L’osteria Teatro, proprio per l'opera in programma venerdì, ha invece pensato a dei ‘cicchetti’ dedicati. Il tramezzino Madama Butterfly e il crostone Cio Cio-San. Infine, quest’anno le collaborazioni si ampliano ancora di più ed escono dal centro città coinvolgendo il centro commerciale ‘La Fattoria’, che verrà addobbato con scenografie ed abiti dell’opera. Non solo: per questo e per il prossimo fine settimana verranno realizzati dei laboratori all’insegna dell’arte e della cultura.