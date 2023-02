Adria, battelli green per Venezia in costruzione al Cantiere Navale Vittoria

Una veduta di Venezia

Rovigo, 21 febbraio 2023 - Il Cantiere Navale Vittoria amplia la flotta delle imbarcazioni green e realizzerà, per la prima volta, due moto battelli foranei a propulsione diesel-elettrica con batteria. L'azienda polesana di Adria, in provincia di Rovigo, specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza, ha iniziato la costruzione per Actv di una coppia di battelli ibridi, destinati al trasporto pubblico dei passeggeri a Venezia e nelle isole, dotati di un sistema di propulsione in grado di garantire una mobilità acquea sempre più sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare. Il di Adria, quindi, continua nel consolidare la propria attività, dopo essere stato protagonista della prestigiosa cerimonia di consegna il 6 febbraio scorso, dell’unità TS-LCG 300 alla Guardia Costiera Libica. Questo nell’ambito del trattato di cooperazione Italia-Libia. Un momento ufficiale, svoltosi al Cantiere Navale Vittoria di Adria, alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro degli Affari Esteri Libico Najla Al Mangoush e il Commissario Europeo per la cooperazione e le politiche di vicinato Olivér Vàrhelyi ma durante il quale non sono mancate le proteste.