Adria, Governo consegna motovedetta ai libici. Mediterranea: "Basta con deportazioni di migranti in mare"

MONOPOLI ATTRACCATA LA NAVE MUSTAFA NECATI CON UN CARICO DI OLIO DI SEMI DI GIRASOLE

Chiglia troppo alta, la Sea Eye non poteva entrare in porto

Migranti, viaggio di 30 ore in treno merci: stremati, i due erano in un vagone di cereali

Adria - 5 febbrai0 2023 - "Basta con le celebrazioni della violazione della Convenzione di Ginevra, basta con la violazione sistematica dei diritti umani. Basta con le catture in mare e deportazioni di persone migranti, richiedenti asilo e profughe operate dalla cosiddetta 'Guardia costiera libica'". A dirlo è Beppe Caccia a nome di Mediterranea Saving Humans, l'associazione umanitaria che si occupa del salvataggio dei migranti in mare.

Il riferimento è alla cerimonia di consegna alle autorità libiche domani, lunedì 6 febbraio, alle ore 18, ad Adria (in provincia di Rovigo) presso il cantiere Vittoria, di una motovedetta nell'ambito del progetto europeo Sibmill. "Il Governo italiano ha annunciato la consegna, celebrata in pompa magna, di un nuovo mezzo con il quale la cosiddetta e famigerata 'Guardia costiera libica' potrà catturare e deportare - rileva Caccia - donne, uomini e bambini che provano a fuggire attraverso il mare, dall'inferno dei lager".

Per l'esponente di Mediterranea, mentre continuano ad arrivare "altre terribili notizie di morte dal Mediterraneo, trasformato nella fossa comune più grande del pianeta, si annuncia una 'cerimonia' con tanto di ministri italiani e libici, per santificare quella che ormai è una pratica criminale e consolidata: la violazione della Convenzione di Ginevra sui profughi e rifugiati, operata per mezzo di quelle milizie, grossolanamente fatte passare come 'soccoritori' dalle nostre istituzioni, che ricevono centinaia di milioni di euro per il lavoro sporco del trattenimento 'ad ogni costo e con ogni mezzo', di esseri umani che chiedono asilo all'Europa".

Mediterranea: presidio dalle 15 al cantiere Vittoria



Caccia annuncia che gli esponenti di Mediterranea lunedì saranno davanti al cantiere: "Non provino, gli esponenti del governo, ad impedire che uno scorcio di verità su una delle vergogne del secolo, possa rompere l'ipocrisia - conclude -. Diamo appuntamento a tutti gli attivisti, alle realtà sociali del territorio e agli operatori dell'informazione alle ore 15 nel piazzale antistante i cantieri Vittoria di Adria".



La consegna ufficiale con vice premier, Libia e Ue



La Farnesina rende noto che Farnesina, che "la Cerimonia di consegna alle Autorità libiche di una motovedetta classe 300 di nuova fabbricazione, nell'ambito del progetto europeo Sibmill si svolgerà a partire dalle ore 18 ad Adria, presso il Cantiere Navale Vittoria.

Al termine della cerimonia è previsto un punto stampa congiunto del vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, della Ministra degli Esteri libica, Najila El Mangoush, e del Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, Olivér Várhelyi.



Proprio domani mattina, a Napoli, è previsto l’approdo della nave Sea Eyes con a bordo 109 migranti, di cui 2 cadaveri. La nave era stata dapprima indirizzata verso Pesaro, poi, invece, nel capoluogo campano dove le autorità stanno preparando il necessario per l’accoglienza, in particolare di 20 minori non accompagnati.