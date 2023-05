Adria: sequestrati dagli scaffali 700 prodotti fuori norma

Adria, 03 maggio 2023 – Centinaia di prodotti fuori norma ritirati dagli scaffali di un negozio ad Adria. Un fatto riscontrato dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi all’interno di un punto vendita gestito da un cittadino di nazionalità cinese. La Tenenza di Adria, infatti, ha proceduto al sequestro di 700 prodotti di vario genere destinati, in gran parte, a contenere alimenti sui quali erano omesse le informazioni previste dal codice del consumo circa la composizione e più in generale sulla composizione merceologica degli stessi, al punto che poteva essere messa in pericolo la sicurezza dei consumatori.

Altri prodotti come giocattoli e attrezzature sono stati, invece, sottoposti a sequestro per mancanza delle informazioni minime sulle relative etichette. Al termine del controllo, i finanzieri adriesi hanno proceduto a contestare violazioni amministrative che prevedono il pagamento di una pena pecuniaria da 516 a 25.823 euro e i prodotti sono stati sequestrati anch’essi secondo le norme amministrative. Gli atti sono stati, quindi, inviati al sindaco di Adria Omar Barbierato per gli aspetti di competenza. Al primo cittadino il responsabile delle violazioni, un cittadino cinese, ove non decidesse di pagare la sanzione pecuniaria ed estinguere il rilievo, potrà rivolgere le proprie deduzioni difensive.