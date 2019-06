Rovigo, 20 giugno 2019 – Mondo dello sport e della politica in lutto. Si è spento ieri mattina all’ospedale, dopo una malattia, Alessandro Soldà che il 7 luglio avrebbe compiuto 75 anni. Conosciuto nel mondo del ciclismo per essere stato l’ultimo presidente del Velo Club Mantovani prima che la società biancoverde si trasferisse nel 2009 in provincia di Verona.

Grande amante delle due ruote quando gli fu chiesto di salire in sella della gloriosa Vc Mantovani, Soldà non ci pensò un attimo e per un trentennio fu la guida attorniato da grandi esperti delle due ruote come il ds Orlando Patrese col quale condivise memorabili vittorie. Unico suo cruccio non aver mai visto un corridore in maglia biancoverde vincere un Giro del Polesine. Soldà era attivo nel sociale e prestava il proprio aiuto con la Polisportiva Tassina, quartiere dove viveva. Con la moglie Flavia, venuta a mancare giovane, Soldà viveva appieno quella che era la vita del quartiere. Soldà ha rivestito il ruolo di assessore della Provincia. Ma poi si staccò dalla vita politica dedicandosi solo al mondo dello sport e dell’associazionismo. Lascia il figlio Marco. Le esequie sabato alle 9 nel Duomo.