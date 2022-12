Allerta smog a Rovigo, scatta il blocco del traffico: cosa succede e perchè

Rovigo, 29 dicembre 2022 – Smog oltre i limiti, scatta l’allerta rossa a Rovigo. È stato attivato l’allarme a causa dei ripetuti innalzamenti della soglia di Pm10 nell’aria, con l’introduzione delle misure di sicurezza così come previsto dall’Accordo di programma del Bacino Padano. Lo stato di allerta fa scattare, a partire da oggi, una serie di limitazioni del traffico: ecco quali sono e perchè scattano.

Lo comunica l'assessora all'Ambiente, Dina Merlo, spiegando che “il provvedimento prende il via oggi per effetto dei ripetuti superamenti del limite delle Pm10 nell'aria, sulla base delle prescrizioni dell'Accordo di Programma del Bacino Padano che prevede l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria”.

Stop al traffico

Il raggiungimento dell'allerta rossa, il secondo livello di pericolosità, in questo periodo dell'anno non è usuale. Si è verificato perché – dopo una prima metà di dicembre caratterizzata da perturbazioni e precipitazioni, quindi con allerta zero un po’ in tutta la regione – a partire dall'inizio della scorsa settimana si sono instaurate sul Veneto condizioni di stabilità atmosferica che

hanno favorito la stagnazione e l'accumulo delle polveri sottili, con superamenti successivi delle concentrazioni di Pm10 per diversi giorni di seguito oltre il valore limite giornaliero di 50 µg/m3, fino ad arrivare, il 28 dicembre, ai 10 sforamenti consecutivi che da prassi attivano l'allerta rossa.

Il livello di allerta rosso scatta dopo 10 giorni consecutivi di superamento del livello di 50 µg/m3 di Pm10 misurato dalle centraline di rilevamento di Arpav. È vietata la circolazione di:

autoveicoli trasporto persone (categoria M) e trasporto merci (categoria N) alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2

autoveicoli trasporto persone (categoria M) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5

autoveicoli trasporto merci (categoria N) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e, limitatamente dalle 8:30 alle 12:30, Euro 5

motoveicoli e ciclomotori (categoria L) Euro 0 e Euro 1

Le limitazioni vengono applicate dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 18:30 (con inclusione dei giorni festivi infrasettimanali). È prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio, con qualsiasi livello di allerta, dal 17 al 26 dicembre 2022 e la ripresa dei provvedimenti dal 27 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 con il livello di allerta rosso.

Divieto di sosta con motore acceso. Dall'1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico e degli autoveicoli in coda "lunga" ai semafori o in attesa ai passaggi a livello. Tale obbligo è esteso a tutti i veicoli con il livello arancio e rosso.