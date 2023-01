Andrea Boso, Porto Tolle piange il musicista: aveva 41 anni

Andrea Boso con il suo basso

Porto Tolle, 18 gennaio 2023 – Una tragedia che ha colpito tutta la comunità basso polesana. Andrea Boso, 41 anni, è deceduto nella giornata di lunedì 16 gennaio dopo essere stato ricoverato da alcuni giorni in ospedale per un improvviso malore prima dell’Epifania. La notizia ha sconvolto Porto Tolle e non solo, in quanto Andrea Boso era molto conosciuto per le sue attività e passioni, lascia i genitori il papà Renzo e mamma Loredana, oltre la sorella Emanuela. In paese era molto attivo, si ricorda il suo impegno come dirigente del Delta Porto Tolle calcio, oltre essere stato tra i fondatori del tennis club. A Porto Tolle Andrea Boso era il gestore della ferramenta ‘Il Magazzino’ sulla via Matteotti di Cè Tiepolo. La sua grande passione era la musica, infatti, suonava il basso in una band che suona musica ‘punk-rock’ dei Distratta. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità, il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli ha espresso tutta la sua commozione: “Per l'ennesima volta una notizia che mai vorremmo proferire, con grande dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia Boso, a Renzo, Loredana ed Emanuela per la prematura scomparsa di Andrea. Il cordoglio di tutta la nostra comunità”.