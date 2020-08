Badia Polesine (Rovigo), 2 agosto 2020 - Passa in piazza Vittorio Emanuele II a Badia, vede il banchetto della Lega, prende una sedia e la lancia contro la parlamentare del posto, lì presente, Antonietta Giacometti, senza però ferirla.



Il soggetto che si è resto protagonista di questo gesto alle 10 circa di stamattina è un 25 enne del Kosovo arrivato in Italia da Bari tre mesi fa con permesso di soggiorno svizzero ma sprovvisto di documenti di identità. Ha raccolto una sedia dai tavolini di un bar nelle vicinanze, l’ha alzata e l’ha scagliata contro i militanti che raccoglievano firme contro l’immigrazione.



Secondo i carabinieri, che l’hanno accompagnato in caserma a Rovigo per il foto segnalamento e per denunciarlo, il giovane non sa una parola d’italiano, non aveva motivazioni politiche, non conosceva l’onorevole Giacometti e probabilmente nemmeno la Lega. A 20 metri di distanza c’era anche un banchetto del Pd che però non è stato preso di mira.



La parlamentare leghista, eletta nel 2018 nel collegio uninominale polesano, sul fatto ha dichiarato: «No, tassativamente, non ci conosceva. Non ho avuto paura perché non mi sono resa conto, ho solo sentito arrivare la sedia nelle gambe. Una persona mai vista, mai conosciuta. Stavo parlando con un mio militante per andare al bar a prendere la colazione ma questo ragazzo è venuto con fare minaccioso verso Claudio, il militante che avevo vicino. Parlava ma non si riusciva a capire cosa stessa dicendo, era una lingua che non capivamo. Ci hanno detto che era stato a Piacenza d’Adige dove è stato fermato dai carabinieri di Este. È a Badia da 4-5 giorni, l’hanno visto dormire sulle panchine. La signora del bar mi ha detto che beve solo tè, caffè e Coca Cola. Mai alcolici. E non barcollava».