Anziana scomparsa a Castelmassa: l’84enne ritrovata senza vita nel Po

Castelmassa, 20 luglio 2023 – Ritrovata senza vita l’anziana scomparsa ieri sera dalla sua casa di Castelmassa, nel Rodigino. Il corpo della donna, una 84enne del posto, è stato scoperto oggi nel Po. Una comunità sconvolta quella di Castelmassa, che si è svegliata con una terribile notizia. Nello stesso tratto di fiume, sempre a Castelmassa, sabato scorso erano emersi i corpi di due giovani di 22 e 36 anni, entrati in acqua a Revere di Borgo Mantovano per fare un bagno, senza più fare ritorno a riva.

Le ricerche

I fatti hanno avuto inizio nella tarda serata di mercoledì 19 luglio, quando è stata segnalata alle forze dell’ordine la scomparsa di una donna 84enne, che si è era allontanata dalla propria abitazione senza farne ritorno. È partito l’allarme e sono iniziate subito le ricerche ad opera dei carabinieri e i vigili del fuoco. A seguito di alcuni effetti personali ritrovati vicino all’argine del Po, si è proceduti in quella direzione.

Il ritrovamento del cadavere

La tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore di questa mattina, verso le 7. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita della donna nelle acque del fiume Po. Al momento non è chiaro cosa possa essere successo se una caduta accidentale o un gesto volontario, nessuna ipotesi è esclusa. Sui fatti indaga la Procura di Rovigo. In paese, intanto, alla notizia del ritrovamento del corpo della 84enne, grande la commozione e incredulità per quanto successo.