Rovigo, autovelox sulla statale 16: vandali tagliano palo

Bosaro, 19 maggio 2023 – Gli autovelox non piacciono agli automobilisti: non sono pochi quelli che vengono vandalizzati. É quanto è accaduto anche nel tratto della statale 16 che attraversa il comune di Bosaro, dove alcuni vandali sono addirittura arrivati a ‘eliminare il problema alla radice’ come si suol dire, e hanno tagliato alla base il palo dell’autovelox.

Un fatto che non è passato inosservato, tanto che alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza del rilevatore di velocità a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Rovigo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, portando via il velox e posizionando il palo tagliato ai margini della carreggiata stradale. Da capire chi siano i responsabili di questo gesto vandalico: le indagini sono in corso. L’autovelox era stato installato alcuni mesi fa su indicazione del Comune di Bosaro nel tratto di strada ss16 dove è previsto il limite dei 50 km/h, tant’è che aveva già fatto registrare numerose sanzioni per eccesso di velocità.