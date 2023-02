Badia Polesine, ruba bici e scappa con un coltello, denunciato 31enne pregiudicato

I carabinieri durante i controlli in stazione

Badia Polesine, 04 febbraio 2023 – Un 31enne, noto per pregresse vicende penali, era in sella ad una bicicletta da ragazzino, quando è stato fermato nei giorni scorsi per un controllo dai carabinieri della stazione di Castelgugliemo (Rovigo). I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno approfondito gli accertamenti constatando, immediatamente, che dalla tasca della sua felpa c’era un coltello di medie dimensioni detenuto illecitamente e quindi posto sotto sequestro. A seguito di ulteriori approfondimenti sulla bicicletta guidata dal 31enne, hanno riscontrato che coincideva con una denuncia fatta due giorni prima ai carabinieri della stazione di Badia Polesine: (Rovigo): risultava rubata nella locale stazione ferroviaria due giorni prima ai danni di uno studente. Anche la bicicletta è stata sequestrata, con successiva restituzione al giovane proprietario, che nel frattempo l’aveva riconosciuta. Il ladro, invece, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo per ricettazione e porto abusivo di armi.