Badia Polesine: rubano pc portatili e medaglie in una scuola. Arrestate due persone

Badia Polesine, 21 novembre 2024 – Un furto finito sul nascere e una condanna lampo per i rapinatori. Questo è quanto successo nel corso della notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Rovigo hanno provveduto ad arrestare due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 18 e 25 anni, residenti in provincia di Rovigo.

I due giovani sono stati colti in flagranza durante un furto in un istituto scolastico di Badia Polesine (RO).

La telefonata di un cittadino

L’intervento dei militari è stato possibile grazie alla segnalazione telefonica fatta da un cittadino del luogo, il quale aveva notato due persone introdursi all’interno del plesso scolastico. Giunti sul posto i carabinieri hanno individuato i due arrestati mentre cercavano di allontanarsi a piedi dal luogo del furto.

Inoltre, dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di alcuni oggetti proventi dal furto, ovvero, tre computer portatili e alcune medagliette riconducibili alla scuola.

Nel corso dell’arresto e redazione dei primi atti, uno dei due arrestati si è reso responsabile anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei militari, per ripetuti comportamenti violenti.

Tanto che uno dei carabinieri è finito contro la parete della caserma della sala d’attesa della stazione carabinieri di Badia Polesine, danneggiando un quadro.

La ‘direttissima’ in tribunale

I due cittadini marocchini sono stati condotti davanti al tribunale di Rovigo, così come stabilito dalla locale Procura della Repubblica, per l’udienza di convalida degli arresti e giudizio direttissimo. Gli imputati sono stati accusati entrambi di furto aggravato in concorso, in quanto dopo aver forzato una finestra si erano introdotti in un istituto scolastico impossessandosi di almeno tre pc portatili e venti medaglie in metallo di colore oro-argento. Uno dei due anche per resistenza a pubblico ufficiale.

La condanna e le pene

Su richiesta della Procura della Repubblica di Rovigo, è stato convalidato l’arresto dei due marocchini con conseguente applicazione nei loro confronti dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e con contestuale prescrizione di non allontanarsi dalla loro abitazione in orario notturno.