Bambina di due anni e mezzo morta a Rovigo dopo una crisi epilettica

Una bimba di due anni è morta a Rovigo

Rovigo, 17 marzo 2023 – Le urla strazianti della mamma hanno messo in allarme tutto il quartiere Tassina: una bimba di due anni e mezzo è morta ieri sera, intorno alle 23,30, in via Vittorio Veneto. La piccola è stata portata in strada dalla mamma di origine nigeriana, già in arresto cardiaco. Secondo quanto ricostruito, la bimba aveva avuto una crisi epilettica: da quel momento ha perso conoscenza e il suo cuoricino, poco dopo, ha cessato di battere.

E’ stata la stessa mamma a telefonare, disperata, al Sueme118. Il personale medico giunto in via Vittorio Veneto ha soccorso subito la bambina: le sono state praticate le manovre rianimatore ed è stata intubata in ambulanza.

Poi è stata trasportata d’urgenza in pronto soccorso, i medici hanno cercato di salvarle la vita, lavorando senza sosta e con tutte le loro energie per circa tre quarti d’ora, ma purtroppo nulla hanno potuto. Alla fine, è stato decretato il decesso della bambina. Una terribile notizia che ha commosso e sconvolto tutti. Distrutti i genitori, che non riescono a farsi una ragione di una tragedia così indicibile sulla quale indaga anche la squadra mobile di Rovigo: la piccola salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che sta valutando se disporre l’autopsia.

Notizia in aggiornamento