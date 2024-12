Beeco e Cop29: Innovazione agrifoodtech per la transizione ecologica

L’hub grossetano "beeco", ecosistema di innovazione dedicato al settore agrifoodtech, conferma il proprio impegno nell’affrontare le sfide climatiche globali. Anche quest’anno, infatti, ha seguito da vicino i lavori della "Cop29" di Baku, contribuendo con analisi e riflessioni attraverso la sua rete di esperti e collaboratori.

Fondata dagli imprenditori Luigi Galimberti e Giovanni Ferri, "beeco" punta a promuovere innovazione e sostenibilità nel settore agroalimentare, con un focus particolare sull’uso di tecnologie avanzate per favorire la transizione ecologica. Giovanni Ferri porta nella sua attività imprenditoriale l’attenzione al territorio e alle sue radici, coniugando tradizione e innovazione.

"beeco – dice Ferri, Ceo di ToSeed & Partners – rappresenta un punto di incontro fra tradizione e tecnologia, capace di valorizzare il settore agrifood per affrontare le sfide globali. La Cop29 ha dimostrato ancora una volta che l’innovazione è la chiave per rispondere con efficacia alle crisi ambientali".

"L’innovazione è il cuore della transizione climatica – dice Luigi Galimberti, chairman di ToSeed & Partners – Con beeco vogliamo costruire soluzioni sostenibili che rispondano alle sfide globali, dimostrando come l’innovazione possa essere un motore di cambiamento concreto".

La "Cop29" ha rappresentato un’occasione cruciale per riflettere su temi fondamentali come il finanziamento climatico, la transizione energetica e il ruolo dell’agritech nella lotta ai cambiamenti climatici. Nadia Paleari (nella foto), advisor per politiche climatiche e sostenibilità di beeco, ha seguito i negoziati a Baku per tutta la durata della Cop29, rappresentando il punto di vista dell’ecosistema grossetano in un contesto internazionale.

"La Cop29 – dice – ci lascia un messaggio chiaro: la crisi climatica non aspetta e il tempo di agire è ora. Innovazione e concretezza sono indispensabili per affrontare la transizione".

Dall’esperienza di Cop29 è nato il Report beeco, un documento che raccoglie contributi e analisi di esperti nazionali e internazionali. Questo report è uno strumento di approfondimento sulle tematiche affrontate durante la conferenza, con particolare attenzione a finanza climatica, transizione energetica e innovazione tecnologica. È disponibile gratuitamente sul sito ufficiale di beeco (www.beecofarm.it/cop29).

"Con il suo impegno – dicono Ferri e Galimberti –, beeco dimostra come un’eccellenza nata a Grosseto possa contribuire al dibattito globale, portando il territorio al centro delle sfide climatiche e dell’innovazione sostenibile".