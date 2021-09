Lendinara (Rovigo), 4 settembre 2021 - Un premio all’imprenditoria made in Italy, anzi sarebbe meglio dire made in Polesine. Tra gli allori finisce Mirko Borghesan, un giovane che può a ragione fregiarsi del titolo di birraio nazionale. Alla sedicesima edizione della manifestazione intitolata ‘Birra dell’anno’, promossa da Unionbirrai, iniziativa che premia le migliori birre artigianali italiane, la birreria made in Lendinara Rattabrew si è aggiudicato il 3° posto nella categoria "Italian Pilsner" con la bevenda battezzata Frau Blücher. Ultima nata tra le categorie che si sfidano nel concorso, include le birre chiare, che hanno bassa fermentazione, un basso grado alcolico e sono un po’ di ispirazione tedesca. La bevanda è caratterizzata dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro appunto d’ispirazione tedesca (Italian Pilsner).

Il birraio Mirko Borghesan, insieme al suo collaboratore Michele Tredesini, studente della facoltà di scienze e tecnologie Birraie all’Università di Perugia, hanno sapientemente ideato questa birra per ricreare perfettamente lo stile Pils. Anche se è comune pensare che questo stile appartenga ai paesi teutonici, sembra proprio che alcune delle migliori pils al mondo siano prodotte in Italia. Non è un caso, infatti, che Frau Blücher sia stata selezionata anche per il festival Pils Pride, organizzato qualche mese fa il 12-13 giugno dal birrificio Italiano (produttore della prima Italian Pils, la birra Tipopils). "Frau Blucher è la nostra idea di pils – spiegano Mirko Borghesan e Michele Tredesini, entusiasti del risultato raggiunto –. Insomma una birra dall’estrema scorrevolezza ma allo stesso tempo una piacere per il palato.

Spettacolare accoppiata tra malto superiore di Heidelberg e luppolo nobile Saaz – entrano nei dettagli – è anche un omaggio alla genialità della pellicola di Mel Brooks, Frankestein Jr". L’associazione Unionbirrai è una associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti. Birra dell’Anno 2021 è un evento che si è tenuto all’interno della manifestazione Cibus Parma XX edizione. Il premio al birrificio dell’anno 2021 è andato alle marche a MC77, che ha sede in provincia di Macerata (chissà che il prossimo anno si possa festeggiare nella provincia di Rovigo?). Non è finita. Menzione speciale per il birrificio Torremozza di Rovigo per la birra Falcone nella categoria strong ale di ispirazione angloamericana.