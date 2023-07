Bosaro, un altro blitz contro l’autovelox: vandali abbattono nella notte il palo del rilevatore di velocità

Bosaro (Rovigo), 19 luglio 2023 – Un altro caso di autovelox vandalizzato, un fenomeno che si ripete in maniera quasi seriale. É quanto è accaduto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio verso le 4 circa, quando ignoti hanno nuovamente abbattuto il velox che si trova posizionato sulla Statale 16 a Bosaro.

Il palo tagliato alla base

Nel corso degli ultimi mesi il dibattito sul territorio dell’utilizzo del rilevatore di velocità è stato al centro di polemiche. Dopo lo stesso fatto avvenuto due mesi fa, ancora una volta alcuni vandali hanno tagliato alla base il palo dell’autovelox. Un fatto che non è passato inosservato, tanto che alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza del rilevatore di velocità a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Rovigo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, portando via il velox e posizionando il palo tagliato ai margini della carreggiata stradale con nastro segnaletico.

Indagini in corso

Da capire chi siano i responsabili di questo gesto vandalico: le indagini sono in corso. L’autovelox era stato installato alcuni mesi fa su indicazione del Comune di Bosaro nel tratto di strada ss16 dove è previsto il limite dei 50 km/h, tant’è che aveva già fatto registrare numerose sanzioni per eccesso di velocità. Dopo che era stato ‘tagliato’ nel maggio scorso, il Comune di Bosaro aveva provveduto ad una nuova installazione.

Il caso precedente

Si torna indietro di due mesi esatti quando nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi, si è registrato il primo caso vandalico. Anche in quel caso i soliti ignoti hanno utilizzato la stessa metodologia, ovvero, tagliare alla base il palo del rilevatore di velocità. Ora si attende la risposta del Comune di Bosaro se procedere ad un nuovo posizionamento dell’autovelox.