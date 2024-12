Cadavere nel Po: è in avanzato stato di decomposizione

Rovigo, 16 dicembre 2024 – Dal fiume Po affiora un altro mistero. Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo che stava navigando con la sua barca nella zona estrema del Delta, vicino all’Isola dei Gabbiani, a una manciata di chilometri da Goro, ha notato galleggiare quello che gli è apparso subito come un corpo umano. Anche se l’avanzato stato di decomposizione non ha reso possibile capire, per ora, se possa trattarsi di un uomo o di una donna. Immediatamente, il diportista ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari della Capitaneria di porto e carabinieri, tutti della provincia di Rovigo, competente per territorio. Anche se si tratta davvero di un’area al limite tra la provincia di Rovigo e Ferrara.

Il recupero è stato reso estremamente difficile dal fango che ha impedito ai vigili del fuoco Isola dei Gabbiani, lambita da un lato dalle acque dolci del Po ma dall’altro da quelle salate dell’Adriatico. E la nebbia calata poco dopo ha aggiunto un’altra difficoltà. E’ stato quindi deciso di sospendere il recupero, per riprendere le operazioni questa mattina.

Da quel poco che è stato possibile vedere, è impossibile al momento se possa trattarsi del corpo di un uomo o di una donna, né a quando risalga approssimativamente la morte. Tantomeno, capire da che cosa possa essere stata causata. Ma considerata la zona poco distante da Porto Tolle, impossibile non far andare il pensiero alla scomparsa di Greta Spreafico, la cantante rock di 53 anni residente a Erba nel Comasco, che è scomparsa da Porto Tolle da due anni e mezzo, tra il 3 e il 4 giugno del 2022.

La donna si era recata nel comune veneto dove aveva una casa di proprietà, che avrebbe dovuto vendere. Ma all’appuntamento con il notaio non si è mai presentata. Ovviamente non ci sono al momento indizi certi che possa esserci un legame tra i resti avvistati ieri pomeriggio dal diportista e la scomparsa della donna.

Poco più di un anno fa, invece, più o meno nella stessa zona, sempre nel Grande Fiume, fu recuperato il corpo senza vita di una donna di circa 50 anni avvistato mentre galleggiava nel Po, all’altezza dell’Isola dei Gabbiani, a poca distanza dalla foce del ramo del Po di Goro che divide il territorio di Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, da quello della provincia di Ferrara. Le condizioni del cadavere un anno fa, il 5 novembre 2023, fecero ritenere che la morte fosse recente, probabilmente causata da un malore.