Canda, scontro tra Suv e microcar: muore il 66enne Giancarlo Sacchi, illese una mamma e due bambine

Canda (Rovigo), 10 agosto 2023 – Un’ennesima tragedia della strada ed un’intera comunità sconvolta. Si è trattato di un violento impatto dove a perdere la vita è stato Giancarlo Sacchi 66 anni. Il fatto è avvenuto verso 9,30 di stamani. 10 agosto, sulla Sp15 in prossimità di via delle Industrie nel territorio comunale di Canda vicino all’uscita dalla strada transpolesana.

L’incidente

Nella ricostruzione dell’incidente, attualmente in fase di accertamento, secondo una prima ipotesi si è verificata una collisione latero frontale tra un Suv Peugeot 5008, con a bordo una madre e due figlie minori ed una microcar Casalini Aixam, quadriciclo che non necessita di patente, con a bordo il solo conducente Giancarlo Sacchi residente a Canda. Quest’ultimo è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuto personale sanitario del Suem118 che nulla hanno potuto per salvare il 66enne, mentre la madre e le due figlie, illese, sono state trasferite all’ospedale di Rovigo per accertamenti, ma per loro solo un grande spavento. Sul posto la pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelguglielmo e quella della stazione di Ficarolo intervenuti a supporto per la gestione della viabilità. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre le persone coinvolte dall’impatto, oltre alla successiva messa in sicurezza dell’area incidentata. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro dai carabinieri intervenuti per i necessari rilievi per la ricostruzione dell’incidente.

Il sindaco Berta: “Giancarlo era una persona buona e un nonno premuroso”

Giancarlo Sacchi 66 anni era andato in pensione di recente, prima lavorava come operatore socio sanitario alla Casa di riposo di Badia Polesine. La sua vita è sempre stata a Canda, dove è nato e vissuto, non aveva figli e conviveva da tempo con la compagna Marisa, lascia la sorella Marinella e il cognato Renzo. Una delle figlie della compagna di Giancarlo Sacchi, è Silvia Pioli attuale assessore comunale di Canda. Il sindaco Alessandro Berta, appreso della tragedia ha provveduto ad avvisare la famiglia: “Una grande tristezza per la scomparsa di Giancarlo Sacchi, alla famiglia come amministrazione rivolgiamo le più sentite condoglianze. Una persona molto buona e tranquilla, nato nel nostro Comune ed ha sempre abitato qui, era conosciuto per la sua attenzione alla vita familiare, inoltre, aveva un’unica grande passione per il ciclismo. Dopo anni di lavoro alla casa di riposo a Badia Polesine è andato in pensione. In questi anni è stato anche un premuroso e affettuoso nonno nei confronti dei nipoti, figli di Silvia Pioli. Una perdita – conclude il sindaco Berta – che ci tocca profondamente”.