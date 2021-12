Rovigo, 28 dicembre 2021 - Non sa nemmeno lei come riesce ad andare avanti. Lei che ha lavorato con i più grandi artisti del mondo della lirica e dello spettacolo, il sorriso e la voce che incantavano il pubblico. Covid 19 si chiama l’interruttore che ha fatto clic e ha spento le luci della sua ribalta, relegandola a vivere con il reddito di cittadinanza. E siccome la matematica non è un’opinione, i 780 euro negli ultimi mesi sono stati decurtati di 310 euro per un inghippo a cavallo tra burocrazia e ignoranza della legge che non accetta scuse nemmeno da Giosiana Pizzardo, 59 anni, cantante lirica.

Che per non rimanere incollata solo alla speranza ha detto presente al richiamo del suo grande cuore, diventando volontaria per i vigili urbani. Ogni mattina accompagna, con la sua divisa gialla, i bambini all’ingresso delle scuole medie Parenzo. "Ormai mi chiamano zia, mi vogliono bene. Loro sì. Mi salutano, gli sguardi mi seguono con affetto in attesa del via libera, quando dico loro che possono passare per varcare il cancello dello loro scuola". Dal Sistina, a Roma, con ‘Accendiamo la lampada’ di Garinei e Giovannini nel ruolo della protagonista a fianco di Johnny Dorelli, Bice Valori e Paolo Panelli a via Casalini, striscia di cemento che sembra ancora più grigia la mattina presto quando suona la campanella della scuola. La mascherina alzata sul naso per difendersi dal Covid, i cappucci calati sulla testa magari sotto la pioggia di questo dicembre che più che il mese della festa ricorda quello dei morti sotto l’onda di una pandemia che non ne vuol sapere di farsi da parte, a dispetto dei vaccini.

Aveva 17 anni, adesso ne ha qualcuno in più. Dagli abiti di scena indossa ora una pettorina buona per tutte le stagioni. Questa la parabola di Giosiana, che ha ricevuto la prima inattesa battuta d’arresto più o meno due anni fa. Doveva partire per andare oltreoceano, a Melbourne in Australia per insegnare canto in una scuola dove in un modo o nell’altro ruota il suo mondo. "Si è fermato tutto dalla mattina alla sera e nonostante i vaccini, nonostante siano ormai trascorsi due anni nulla è cambiato – racconta –. Era la mia occasione, un modo per raccogliere quanto avevo seminato nella mia carriera, per mettere a frutto l’unica cosa che alla fine so e amo, la magia del palcoscenico". La carriera già. Una luminosa carriera nella lirica con interpretazioni nella Boheme, in televisione, alla radio e nel mondo della musica con il Festivalbar nel 1977. Ha interpretato nelle tappe tra palcoscenici e cambi d’abito, la Traviata, il Rigoletto di Verdi, il Barbiere di Siviglia di Rossini. Insieme a Pippo Santonastaso ‘Al cavallino Bianco’ e con Lando Buzzanca era ‘La vedova allegra’. Si è misurata anche con i fotoromanzi. Il suo volto tra le pagine di Grand Hotel e Bolero. Ancora. In tv, nei collegamenti esterni di Sereno variabile. Dai teatri alla scienza, attrice nei filmati di Quark; dal sipario al tubo catodico, così si chiamava allora, con Mi manda Lubrano.

Non si è fatta mancare quel pizzico di mistero con la fiction ‘Nebbie e delitti 2’ con Luca Barbareschi. "A fianco dei più grandi", ripete ancora con la testa ai conti, che non tornano e l’hanno portata anche a varcare la porta del Comune alcuni giorni fa quando si è accorta, con stupore, che il reddito di cittadinanza aveva ricevuto un vigoroso colpo di falce. "Mi hanno decurtato due mesi fa 310 euro, non si capisce bene per quale motivo, in pratica vado avanti con 470 euro al mese. Non ce la faccio, ho chiesto allora aiuto al sindaco. Stanno cercando di capire come possono intervenire, ma non mi hanno dato grandi speranze. Mi sembra incredibile, non ho alcuna fonte di reddito, niente. Come mai mi hanno tagliato il sussidio, ne ho diritto". Nella didattica del canto, Pizzardo vanta un’esperienza decennale. I suoi allievi si sono affermati in competizioni canore, in audizioni di produzioni tv e teatrali. Il pensiero va agli studenti, i suoi bambini come li chiama lei. "Le scuole sono chiuse per le vacanze – riprende – anche il comandante dei vigili mi ha detto di riposare un po’. Considero gli alunni come dei figli. Li chiamo i miei bambini e guai a chi me li tocca. Ormai non li vedo da qualche giorno e già mi mancano. Mi sono rimasti solo loro>.