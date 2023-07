Carabinieri eroi sventano un suicidio nel Po. Zaia: “Grazie per la sensibilità umana”

Occhiobello (Rovigo), 17 luglio 2023 – Una storia a lieto fine che poteva diventare una tragedia. Il merito è sicuramente del lavoro congiunto eseguito dai carabinieri della centrale operativa e dell'aliquota radiomobile di Castelmassa. Il fatto è accaduto nella mattinata di domenica 16 luglio. I militari sono riusciti prontamente ad intervenire e salvare un uomo che si era gettato nelle acque del Po, in località Giaretta di Occhiobello (Rovigo). "Un episodio che dà speranza”, ha commentato la sindaca di Occhiobello, Sondra Coizzi.

Zaia: “Bravi carabinieri”

"Il lavoro dei Carabinieri del radiomobile di Castelmassa ha salvato una vita, usando il buon senso, la sensibilità umana, la conoscenza del territorio e dei suoi abitanti. Non solo lotta al crimine, anche impegno (e non è la prima volta) per la sicurezza della gente. A questi uomini e donne in divisa va la nostra gratitudine". Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo il salvataggio di un uomo che tentava di suicidarsi gettandosi nelle acque del Po vicino a Occhiobello, nel territorio di Rovigo. "Tanto di cappello – aggiunge il governatore – al Carabiniere che al telefono ha capito al volo che si trattava di una persona con disagio, lo ha calmato parlandogli, e ha immediatamente allertato i colleghi. Essi, sul posto, dimostrando grandi capacità sul piano umano, hanno dapprima convinto l'uomo a rinunciare al suo gesto e quindi lo hanno tratto in salvo. Bravi Carabinieri, ma anche brave persone che hanno unito capacità professionali e sensibilità umana".

La ricostruzione del salvataggio

La ricostruzione di quanto accaduto inizia con la telefonata al 112 fatta dall’aspirante suicida, prima di tuffarsi nel fiume, annunciato il suo estremo gesto, spinto da gravi problemi di natura familiare. Abile l'operatore della centrale operativa, che già conosceva l'uomo per via delle sue precedenti situazioni di disagio, lo ha intrattenuto in conversazione al telefono nel tentativo di farlo desistere riuscendo a farsi indicare dove si trovasse. A questo punto sono partite subito le ricerche, inviando l'autoradio in turno sull'argine del Po.

"L’ultima sigaretta"

L'uomo, intanto, aveva interrotto la comunicazione al telefono, dicendo di volere “fumare l'ultima sigaretta'' prima di lanciarsi nel fiume. I carabinieri dell'aliquota radiomobile, compresa la gravità della situazione, si sono precipitati nella località segnalata dalla centrale operativa e, superata a piedi una fitta boscaglia, hanno raggiunto la riva del fiume, dove hanno notato la presenza degli indumenti ed effetti personali e poi avvistato l'uomo nelle acque del fiume.

I militari hanno provato a negoziare con l'uomo e lo hanno persuaso ad avvicinarsi e, visto che era ormai allo stremo delle forze, i carabinieri si sono immersi e lo hanno raggiunto in un punto in cui l'acqua era profonda fino al torace, lo hanno recuperato e riportato a riva. Visto che l'uomo era ferito a una gamba, i militari lo hanno sorretto fino a raggiungere un luogo sicuro, dove lo attendevano i sanitari del Suem118, che gli hanno prestato le prime cure del caso e lo hanno trasferito all'ospedale di Rovigo.

Coizzi: “Tragedie umane gravi”

Il salvataggio dell’uomo da parte dei carabinieri, ha visto anche i complimenti della sindaca di Occhiobello, Sondra Coizzi. “Ringrazio l'arma per il tempestivo intervento fatto, queste situazioni in realtà implicano tragedie umane gravi e profonde, ma consola e dà speranza il poter contare sulla sensibilità e sulla prontezza dei nostri carabinieri che presidiano il territorio sempre in maniera encomiabile”.