Caro carburante, controlli nel padovano anche in autostrada: 40 violazioni e multe fino a 82mila euro

Padova, 22 agosto 2023 – Non si placano le polemiche e le segnalazioni degli automobilisti per l’aumento incontrollato dei carburanti che accade proprio nel periodo di agosto, un mese che tradizionalmente registra il maggior numero di partenze per le vacanze. Per tentare i calmierare la situazione il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto l’obbligo di esporre nelle stazioni di servizio, anche quelle in autostrada, dei prezzi medi quotidiani. Ma sono frequenti i casi in cui le nuove disposizioni non sono rispettate.

I controlli nella provincia di Padova

Con l’incremento dell’esodo estivo, i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno intensificato i controlli e dall’inizio del mese di agosto sono stati effettuati 13 interventi. Nel dettaglio due nei confronti dei distributori operanti sulle autostrade e i restanti undici nei confronti degli impianti attivi sulla restante rete stradale. Al termine dei necessari controlli riscontrare 40 violazioni, di cui sei per mancata esposizione dei prezzi e gli altri per per inosservanza degli obblighi di comunicazione istituita presso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo comporta sanzioni ricomprese complessivamente tra un minimo di 8.100 euro e un massimo di 82.000 euro.