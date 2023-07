Ceneselli, paura in un’azienda di resine per un principio d’incendio: intervengono sei mezzi dei vigili del fuoco

Ceneselli (Rovigo), 21 luglio 2023 – Si è sfiorata la tragedia stamani poco dopo le 8 di stamani in un’azienda con sede in via Calto a Ceneselli di produzione resine. Un principio d’incendio che si è verificato in alcuni condotti di scarico dei fumi nei forni aziendali, che producono plastiche, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Gli operai all’interno dell’azienda al divampare delle fiamme, hanno dato subito l’allarme e si sono attivati nelle prime operazioni di spegnimento.

L’intervento in forze dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco arrivati da Castelmassa, Rovigo e Legnago con tre autopompe, due autobotti tra cui l’autocisterna chilolotrica, un’autoscala e 19 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento del tutto le fiamme, evitando un incendio generalizzato e di maggiori dimensioni. Nel corso della mattina i pompieri hanno proceduto con le operazioni di raffreddamento delle condotte dei fumi e la messa in sicurezza dell’impianto. Sul posto il personale per il monitoraggio ambientale. In corso il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le reali cause delle fiamme.