Chiude il punto vendita Coop al centro ‘Le Torri’: a rischio 31 lavoratori

Le rappresentanze sindacali in una passata manifestazione

Rovigo, 27 febbraio 2023 – Un altro duro colpo al commercio polesano. In data odierna Filcams, Cgil Fisascat Cisl e Uil Tucs Uil sono state convocate dalla direzione di Coop alleanza 30. Nell’incontro la direzione della Cooperativa ha comunicato alle rappresentanze sindacali la volontà di procedere alla chiusura del punto vendita di Rovigo Ovest, posto all’interno del centro commerciale Le torri, che avverrà subito dopo Pasqua. Le rappresentanze sindacali di categoria Franca Beggiao (Filcams Cgil Rovigo), Daniele Salvador (Fisascat Cisl) e Michela Bacchiega (Uiltucs) confermano: “Purtroppo, il Centro Commerciale è da anni in situazioni precarie e Coop è l’unica struttura commerciale rimasta al suo interno, con costi e problematiche importanti da gestire. Anche i lavoratori, così come pure la clientela devono avere una struttura situata in un contesto decoroso. Nel confronto con la direzione abbiamo preteso da Coop la tutela e la salvaguardia integrale dei 31 lavoratori, senza alcuna ricaduta”.

Incontro in Prefettura e in Comune

Le tre organizzazioni sindacali hanno posto all’attenzione di Coop alcuni temi: “Questi purtroppo diverranno il quotidiano dei lavoratori: la distanza, visto i costi dei carburanti, l’attenzione alle persone fragili, le competenze dei singoli lavoratori e l’orario – rimarcano i sindacati di categoria -. Coop Alleanza dopo aver avanzato alcune proposte, si è riservata di valutare quanto abbiamo richiesto. La chiusura del punto venduta di Rovigo ovest e dei suoi 31 lavoratori avviene subito dopo la chiusura del punto vendita di Costa di Rovigo avvenuta qualche tempo fa”. In conclusione i sindacati chiedono di far rimane “alta l'attenzione” sul territorio: “A questo proposito chiederemo un incontro da subito con il Prefetto ed un confronto con l'amministrazione comunale, per comprendere se le istituzioni locali fossero già a conoscenza delle sorti del punto vendita”.