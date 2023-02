Coop Rovigo Le Torri: ”La chiusura? Scelta inevitabile, gestita con responsabilità sociale”

Foto storica di soci Coop dal sito di Coop Allenza 3.0

Rovigo, 28 febbraio 2023 - Rimarrà aperto solo fino a Pasqua il supermercato Coop all’interno del Centro commerciale Le Torri di Rovigo. Dopo quella data la Cooperativa ha deciso di procedere alla chiusura al pubblico del punto vendita. Nel merito Coop Alleanza 3.0 precisa la decisione: “Il supermercato Coop Le Torri ha per anni svolto il ruolo di attività traino di un centro commerciale di cui nei fatti è rimasto l’unico presidio commerciale. La galleria, infatti, vive da anni una situazione di grave difficoltà, a cui la Cooperativa ha cercato di sopperire senza che però arrivassero le auspicate soluzioni di rilancio del centro commerciale. Questa situazione di criticità – prosegue Coop Alleanza 3.0 – ha profondamente inciso sull’attività del supermercato e sulla sua sostenibilità economica, nonostante i ripetuti sforzi della Cooperativa per invertire questa tendenza. In questo scenario non ci sono quindi i presupposti oggettivi per trasformazioni con aumenti di superficie da supermercato verso un formato di negozio sul modello dell’ipercoop, che risulterebbe peraltro non coerente con una vocazione di servizio e di prossimità per rispondere alle esigenze dei soci e dei consumatori”.

Si cerca “soluzione condivisa”

Una decisione commentata anche dal sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, nel merito della chiusura del punto al centro commerciale Le Torri: “Siamo dispiaciuti per questa chiusura. La situazione è all'attenzione dell'amministrazione comunale per individuare una eventuale possibile soluzione condivisa”.

Coop: "Responsabilità sociale”

Nello specifico della situazione dei lavoratori, sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali di categoria, Coop Alleanza 3.0 precisa come: “L’operazione sarà gestita con la responsabilità sociale che ne è uno dei tratti distintivi: la Cooperativa, infatti, ha incontrato le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per illustrare le motivazioni delle scelte effettuate, e per individuare le soluzioni più adatte al tema occupazionale per i 31 lavoratori. La città di Rovigo altresì continua a rappresentare una piazza importante per Coop Alleanza 3.0 che infatti sta confrontandosi con le istituzioni cittadine per cercare opportunità per un eventuale nuovo insediamento”. Nella città di Rovigo al momento la cooperativa continua a mantenere il suo presidio con la Coop di via della Pace e EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0 che consegna direttamente a casa.

Chi è Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0 fa parte del Sistema Coop (nel 1851 a Torino la prima cooperativa di consumo), che riunisce 94 cooperative di consumatori, con quasi 400 negozi e oltre 19mila lavoratori, ed è presente in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite società controllate, anche in Lazio.

Nel 2014, i soci di Coop Adriatica avevano votato all'unanimità la fusione con Coop Veneto, una piccola Cooperativa di consumo presente nelle province di Venezia, Padova e Vicenza. Coop Alleanza 3.0 nasce nel gennaio 2016 dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense.