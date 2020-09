Rovigo, 4 settembre 2020 - Altri 8 positivi al Covid-19. Il dato è stato diffuso dall’azienda sanitaria polesana Usl 5. Tra di loro c’è un bambino di 6 anni, asintomatico. Il piccolo è già in isolamento domiciliare perché era stato a stretto contato con un positivo. Il totale delle persone risultate positive al Coronavirus, dall’inizio dell’epidemia, è di 554. Si tratta cioè di coloro che sono stati registrati dall’azienda sanitaria come positivi almeno una volta al Covid, cioè sottoposti a tampone.

Fino a ieri i ricoverati all’ospedale di Rovigo erano 3; mentre il quarto ricoverato polesano è al San Luca di Trecenta. Tutti e 4 nei rispettivi reparti di malattie infettive. Nelle strutture residenziali extra ospedaliere, cioè essenzialmente nelle case di riposo o per malati psichici o altre persone che necessitano di assistenza pressoché costante, non ci sono positività né tra gli ospiti né tra gli operatori sanitari. Nel periodo del lockdown le case di riposo erano state invece i luoghi dove più forte era la diffusione del virus nel suo periodo di massima proliferazione nella Penisola, e quindi anche in Polesine.

Nel frattempo i tamponi che sono stati eseguiti in provincia di Rovigo dall’inizio dell’epidemia sono 77mila 478 per un costo complessivo di circa 3 milioni 324mila euro a carico della Regione Veneto. Il direttore generale dell’Usl 5, Fernando Antonio Compostella, ha spiegato mesi fa che il costo per ogni tampone è di circa 30 euro se si tiene conto dell’acquisto del materiale, del tempo pagato degli operatori che lavorano, della fase di processazione in generale e del costo dei reagenti.

A fronte di 77mila 478 tamponi, comunque, le persone sottoposte al test sono molte meno, 31mila e 5. Perché, chi si ammala, fino alla guarigione ha bisogno di essere sopporto più volte al tampone. I guariti, dall’inizio dell’epidemia in Polesine, sono infatti 443 mentre le persone positive al virus sono 75. Naturalmente i positivi sono molti di più, non lo sanno, stanno bene, non hanno alcun sintomo. Ma non avendo fatto il tampone proprio perché asintomatici e magari mai entrati in un circuito di obbligatorietà, sono positivi senza saperlo. Altri sono stati positivi e sono guariti, ugualmente senza essere a conoscenza di aver contratto la malattia.

Ad oggi sono 480 le persone che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Tornando alle positività la cui notizia è stata diffusa ieri dall’azienda sanitaria polesana, oltre al bambino di 6 anni asintomatico ci sono altri 4 asintomatici. Si tratta di un indiano di 41 anni che abita nell’Alto Polesine e che tornava di un viaggio in India. Poi 2 donne bassopolesane di 48 anni e un uomo, anche lui residente nella zone più orientali del Polesine.

Naturalmente sono finiti tutti i isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva. Poi tra i positivi c’è un uomo di Rovigo di 48 anni che aveva dei sintomi ma è a casa perché non ha bisogno di essere ricoverato. Infine altri due bassopolesani, un uomo di 54 anni, e una donna di 85 anni, che sono i 2 ricoverati in malattie infettive al Santa Maria della Misericordia di Rovigo. "Cinque di questi casi sono riconducibili ad un cluster familiare", ha detto ieri Compostella.