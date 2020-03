Rovigo, 11 marzo 2020 - Si allarga il contagio, sono passati da 11 a 15 i casi positivi nel Polesine. In queste ore si sta cercando di rintracciare tutti i cittadini che sono venuti in contatto con i due frati cappuccini di Lendinara che hanno contratto il virus. Gli ultimi pazienti avevano avuto contatti fuori dalla nostra provincia. Si tratta di una donna, 53 anni, e residente nel Medio Polesine, che ha avuto contatti in provincia di Bologna. Contagiati anche due religiosi, di 40 e 76 anni, che hanno preso parte ad un evento religioso a Camposampiero (provincia di Padova).

Sono 165 le persone in quarantena ma il numero a questop punto è destinato a crescere.

Il numero dei pazienti positivi nella città aumenta ancora, questa volta di 4 persone, tutte risultate positive a seguito dei tamponi. Sono un residente di 53 anni del Medio Polesine, entrato a contatto con un caso positivo di Bologna; due religiosi di 40 e 76 anni, di una comunità religiosa del Basso Polesine, che avevano partecipato ad un evento religioso a Camposampiero dove c’era una persona positivo. Infine un cittadino di 56 anni che per lavoro ha girato nelle zone dell’Emilia Romagna e nelle Marche.

Quest’ultimo ha notato sintomi compatibili con il virus e ho subito contattato l’Asl per eseguire il tampone. "I casi hanno età molto diverse tra loro e dimostrano che questo virus non colpisce solo gli anziani – ha precisato Antonio Compostella, direttore generale dell’Usl – questo deve far capire a tutti quanto sia importante il senso civico del singolo per fermare il contagio".

Leggi anche Come capire se si è a rischio - Cosa cambia col decreto - Autocertificazione per viaggiare: il modulo

"Nonostante permanga l’assenza di un focolaio in Polesine, prevediamo comunque un aumento dei casi collegati soprattutto all’evento religioso – continua Compostella –. La buona notizia invece è che tutti i dipendenti e operatori che nei giorni scorsi avevano dovuto fare il tampone a causa di alcuni contatti con pazienti Covid19, sono risultati negativi. Questo ci permette di dire con assoluta certezza che gli ambienti in cui stiamo operando sono sicuri e che il lavoro può proseguire".

All’aggiornamento c’era anche il prefetto Maddalena de Luca che ha ribadito l’"importanza di seguire scrupolosamente tutte le indicazioni dettate dalle misure di contenimento. Abbiamo fatto una video conferenza con tutti i sindaci della provincia, per poter rispondere alle domande che sono nate proprio a causa delle nuove norme. Ribadiamo le indicazioni principali, ovvero evitare ogni inutile spostamento su tutto il territorio nazionale, tra i comuni e fuori dal comune. Ovviamente sono previste le eccezioni per dare la possibilità di andare a lavorare o di espletare le necessità quotidiane come la spesa e le visite a parenti. Confermiamo le restrizioni negli orari per bar e ristoranti, per quanto riguarda la circolazione non verrà rilasciata un’autorizzazione preventiva. A seguito del controllo delle forze dell’ordine verrà dato un modulo per una autodichiarazione del motivo di spostamento. È vietato uscire in caso di quarantena o sintomatologia compatibile. Ricordo che coloro che non rispetteranno potranno vedersi contestate diverse violazioni del codice penale e potrebbero anche essere denunciati".

Confermata la chiusura delle scuole fino al 3 aprile, la sospensione delle cerimonie civili, religiose e funebri, la chiusura di cinema e teatri e di tutti gli impianti sportivi. Estetisti e parrucchieri potranno lavorare con un accesso alla volta e dotandosi di dispositivi di protezione. Tutti i luoghi di aggregazione come bar e ristoranti dovranno interrompere il servizio alle 18. Potranno fornire un servizio di asporto o consegna a domicilio qualora fossero già deputati a farlo in precedenza".