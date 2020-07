Rovigo, 19 luglio 2020 - Torna a crescere il numero dei cittadini positivi in Polesine. Tre le nuove positività segnalate dall’Asl locale, due delle quali legate alle quelle riscontrate il giorno 15. Si tratta di una coppia del Basso Polesine, contatti stretti di un’altra coppia della stessa zona. Il contagio è partito da una signora, positiva ma asintomatica residente nel Veneziano. Marito e moglie si trovavano già in isolamento e presentano leggera sintomatologia.

Leggi anche Il bollettino di oggi del Ministero - Scuola, Azzolina: "Basta dubbi, riparte il 14. Collaboro con i sindacati" - Vacanze 2020, dove andremo? Bene montagna e borghi, male le città - Coronavirus nel mondo

Il terzo caso è una donna di 54 anni sempre del Basso Polesine. Aveva eseguito il tampone a causa della comparsa di una leggera sintomatologia. La signora era stata segnalata al Sisp dal suo medico di base. Il direttore generale Antonio Compostella esclude la presenza di un focolaio. "Sono casi sporadici, che ci ricordano che il virus è ancora presente. I tamponi del filone legato ai coniugi hanno rilevato un’alta carica virale e un alto tasso di contagiosità. È necessario tenere alta la guardia".

Arrivano però anche le buone notizie con due guarigioni. L’ospite disabile dell’Rsa di Fratta Polesine, che da marzo risultava positivo, si è negativizzato. Guarito anche l’ultimo dipendente positivo dell’Ulss, domiciliato fuori provincia. "In questo momento, nessun dipendente dell’Azienda è positivo – ha commentato Compostella – e le Rsa del territorio sono attualmente a contagio zero". Sono in totale 458 i residenti in Polesine con positività da inizio epidemia e 416 i guariti. Salgono a sei le persone attualmente positive in provincia con 107 persone in isolamento domicliare. I tamponi eseguiti sono più di 54 mila su circa 24 mila persone. "Per effetto dell’Ordinanza della Regione Veneto sono stati eseguiti sette tamponi su badanti arrivate dall’estero, senza riscontri di positività.

Altri 25 su viaggiatori, con un solo caso di positività, riconducibile ad un cittadino indiano di ritorno dal paese di origine. L’attenzione è alta e l’obiettivo è quello di mantenere il Polesine un luogo sicuro. È necessario adottare, e mantenere, comportamenti responsabili, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio e la disinfezione delle mani" ha concluso il direttore generale.