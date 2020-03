Rovigo, 12 marzo 2020 - Quattro frati del convento francescano di Lendinara sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Tutta la comunità di 20 religiosi è in isolamento. Appreso l’esito del test, i frati hanno lanciato un appello ai fedeli che avevano fatto la confessione nella chiesa di Sant’Agata il giorno 7 marzo perché contattino l’Usl. Si tratta, spiegano dal convento, di una decina di persone, di Lendinara e altri paesi vicini, che sono già state individuate, e i cui recapiti sono stati comunicati dai frati all’Usl 5.

Dei 4 frati, solo uno, 40 anni, è ricoverato, nel reparto malattie infettive di Rovigo. Gli altri tre, tutti asintomatici, sono in isolamento in convento, al pari degli altri componenti la comunità. Prima di scoprire d’essere stati contagiati i francescani si era recati in ‘trasferta’ per una settimana a Camposampiero, in provincia di Padova, per prendere parte alla riunione capitolare per il rinnovo del ministro provinciale.

Nei giorni scorsi in città sono state officiate alcune messe ‘clandestine’. In alcuni casi è intervenuto con decisione il vescovo che ha ammonito di non officiare funzioni per il forte rischio di contagio. Con i quattro casi di ieri salgono a 15 i contagiati. Gli altri due casi positivi sono un altopolesano, 63 anni, contagiato durante uno spostamento di lavoro nel mantovano, e un giovane, 30 anni, del Medio Polesine, che avrebbe contratto il virus sulle Dolomiti a Canazei. Per questo motivo, secondo l’azienda Usl, non si può parlare di focolaio autoctono nel Polesine.

I quattro nuovi casi sono in isolamento domiciliare. I 178 casi in isolamento domiciliare a breve aumenteranno. In arrivo anche nuovi respiratori e posti letto nell’ospedale di Trecenta, parte della cui attività chirurgica verrà momentaneamente spostata a Rovigo e ad Adria. Nel frattempo il servizio di igiene e sanità pubblica, composto da 20 operatori sanitari, sei igienisti e un medico legale rimane attivo in tutto Polesine. Questa unità operativa individua le persone che hanno avuto contatti con i positivi per metterle in isolamento. "Il quadro regionale - commenta Fernando Antonio Compostella, direttore generale dell’Usl –, con oltre mille contagiati, sta progredendo verso l’apice dell’infezione. Come constatano i dati il coronavirus non colpisce solo anziani, ma anche giovani e adulti. Non ci sono fasce d’età a minore rischio. La principale arma per ridurre il contagio è la prevenzione, bisogna ridurre i contatti e stare a casa. La prevenzione va di pari passo con l’attività dell’azienda ospedaliera, che è impegnata nel contenimento del virus e nell’isolamento delle persone infette. Occorre cambiare le nostre abitudini quotidiane per ridurre contatti e assembramenti. Chiediamo responsabilità. Per uscire da questa emergenza è necessario che tutti seguano le disposizioni governative, uscendo di casa solo per lavoro, motivi di salute o necessità come fare la spesa o acquistare medicinali in farmacia. Stiamo vivendo una fase di forte impatto che ci impegna notevolmente, durerà diverse settimane".

