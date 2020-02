Rovigo, 27 febbraio 2020 - I casi di positività al Coronavirus in Veneto sono saliti a 98. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto. Il focolaio maggiore rimane quello Vo' Euganeo con 47 casi.

Poi vengono Treviso, con 14 casi, Venezia con nove casi, Limena con otto casi, Mirano con cinque casi e Vicenza con tre casi. Sono infine 12 i casi che devono ancora essere attribuiti ad un preciso cluster.

Coronavirus: morti e contagiati, ecco gli aggiornamenti dall'Italia

L'Istituto Superiore di Sanità (Iss ) "sta verificando la connessione tra i due focolai di Coronavirus in Italia, quelli di Lombardia e Veneto. Lo studio è ancora in corso e siamo sul piano delle possibilità ma si sta valutando ipotesi di un contatto tra i due focolai" Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza in una conferenza alla sede della Stampa Estera per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

"In Veneto i casi di coronavirus accertati sono 98, di cui metà asintomatici. Due i decessi, 2 le persone dimesse. Per ora i dati sono contenuti e nella norma, l'andamento e la gestione dell'emergenza sono posivi, al momento. Lavoriamo per un rapido ritorno alla normalità ". E' l'aggiornamento fornito dal governatore Luca Zaia.

Leggi anche Il capo Oms: "E' stato sbagliato cedere al panico"

"Sono dell'idea, e l'ho detto, che si debbano riaprire le scuole da lunedì e tornare alla normalità. In Veneto non abbiamo fatto coprifuoco, non abbiamo chiuso aziende se non musei, scuole, discoteche e cinema", ha aggiunto Zaia. "Penso che l'ordinanza debba essere revocata - ha continuato il governatore, riferendosi al provvedimento del Ministero della salute-Regione con le misure di sicurezza per contenere la diffusione del virus -. In Veneto abbiamo un incremento dei contagiati che è minimale", quindi "non c'è questo picco esponenziale che giustifichi" il mantenimento delle misure previste nell'ordinanza in vigore fino all'1 marzo.