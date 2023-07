Corpo riaffiora dal fiume Mincio: sarebbe una giovane mamma di Rovigo, scomparsa da due giorni

Rovigo, 15 luglio 2023 - Triste vicenda, tinta di giallo: ieri sera il corpo di una giovane donna è riaffiorato dalle acque del fiume a Ponti sul Mincio, nel Mantovano. A una prima ispezione da parte del medico legale il corpo era intatto: non sarebbero state ravvisate ferite riconducibili ad armi da fuoco o da taglio, né vi sarebbero segni di percosse.

Forse per questo motivo la procura di Mantova non ha ancora ordinato l'autopsia sul cadavere della giovane.

Chi sarebbe la ragazza morta

L'identificazione ufficiale non c'è, ma tutto fa credere che si tratti di una 31enne di Ceregnano in provincia di Rovigo. La ragazza si era allontanata da casa giovedì scorso in stato confusionale, dicendo che andava a Peschiera del Garda e che avrebbe cercato un lavoro stagionale. Un gesto inaspettato, che ha preoccupato molto il fidanzato, che ne aveva denunciato subito la scomparsa ai carabinieri.

Le piste degli investigatori

Gli investigatori stanno vagliando tutte le piste per capire cose le sia successo, dall'ipotesi di suicidio a quella dell'incidente. La giovane donna, che aveva un bimbo di tre anni, secondo i parenti stava attraversando un periodo di depressione dopo la morte della madre avvenuta qualche settimana fa. Le condizioni del cadavere farebbero pensare a una permanenza in acqua dal giorno prima del ritrovamento.