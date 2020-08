Rovigo, 10 agosto 2020 - Altre 2 nuove positività che si aggiungono alle 5 di ieri. Dopo tante settimane di contagi pressoché annullati una leggerissima ripresa del Covid-19 viene registrata anche in Polesine. Il totale da inizio pandemia è di 484 persone.



Gli ultimi due casi sono una donna di 32 anni e una bambina di un anno. Entrambe sono di Rovigo, erano entrate in contatto con una persona positiva, erano già in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva e ci restano. Di ricoverati nelle strutture polesane, positivi al Coronavirus, invece non ce ne sono. Fino all’altro giorno c’era una persona nel reparto malattie infettive, ora non ce ne sono più. Mentre nelle strutture residenziali extra ospedaliere polesane non ci sono casi di positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.



I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 64.418. Le persone sottoposte a tampone sono 26.832. Per un costo complessivo a carico della Regione Veneto di quasi 2 milioni di euro. Anzi, stando alle cifre dell’Ulss, un milione, 932 mila euro. Compostella ha spiegato che il costo per ogni tampone è di circa 30 euro se si tiene conto dell’acquisto del materiale, del tempo pagato degli operatori che lavorano, della fase di processazione in generale e del costo dei reagenti.

Sale a 420 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia mentre sono 28 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 318 i polesani in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Dei 38 morti in provincia di Rovigo finiti nelle statistiche della pandemia la media età è di 81 anni e mezzo, 2 non erano polesani, 3 non erano positivi al Covid al momento della morte (cioè erano guariti dal virus ma non da altre patologie).

t.m.

