Rovigo, 10 novembre 2020 - Primo decesso di un’ospite della casa di riposo ‘Sacra Famiglia’ di Fratta dove nei giorni scorsi erano stati individuati 22 positivi tra anziani e operatori. Si tratta di una donna di 69 anni dell’Alto Polesine. La signora era ospite della struttura e si trovava ricoverata in malattie infettive. È deceduta nella notte tra domenica e lunedì.

Sono 88 i nuovi positivi, 9 sono studenti. Tra questi due alunni della scuola elementare Duca d’Aosta di Rovigo; una bambina di 10 anni, della primaria Rodari di Pettorazza; uno scolaro di 11 anni del conservatorio Buzzolla di Adria; una bambina di 8 dell’istituto Marconi di Crespino; un alunno di 10 anni delle elementari Gronchi di Rosolina; una ragazza di 13 della media Marin Sanudo Il Giovane di Rosolina; un bambino di 7 anni dell’istituto Pascoli di Taglio di Po; un ragazzo di 12 anni della secondaria di primo grado Pio XII a Porto Viro. I compagni, i docenti e il personale che hanno avuto contatti con gli studenti saranno sottoposti a tampone.

A preoccupare è la situazione dei ricoveri, in costante crescita. 95 i pazienti negli ospedali. Di questi 73 in area medica Covid a Trecenta; 13 in terapia intensiva Covid a Trecenta e 9 in malattie infettive a Rovigo. "Il numero di ricoveri in terapia intensiva è a metà tra la fase gialla e quella arancione – spiega il direttore generale dell’Usl Antonio Compostella –. Per i ricoveri nell’area medica Covid, la provincia si colloca nella fase gialla". L’ospedale Covid di Trecenta è quasi alla saturazione del 4° piano, dedicato ai pazienti Covid. L’Usl è pronta ad aprire il 3° piano con altri 60 posti. Un impatto che aveva già portato alla riduzione di alcune attività.

Per precise direttive regionali, nei prossimi giorni vi potrebbero essere ulteriori rimodulazioni sia per ricoveri che per le attività ambulatoriali e diagnostiche. Saranno coinvolte la chirurgia di elezione e verranno ridotte le prestazioni specialistiche. Sono 3 i cittadini che si sono rivolti al Pronto soccorso e si trovano ora ricoverati in Area Medica Covid a Trecenta: una donna di 64 anni del Medio Polesine, un uomo di 31 anni residente in città e una donna di 48 anni dell’Alto Polesine. Sale così a 2145 il totale dei positivi, sono 2.285 in isolamento domiciliare. "Il numero è alto ma non deve spaventare – precisa Compostella –. Effettuiamo 2mila tamponi al giorno con una media di positivi tra il 6% e l’8%. Il dato è il più basso della regione. Più ne troviamo più persone vengono poste in isolamento e si può spezzare la trasmissione del contagio".