Rovigo, 25 agosto 2021 - Un uomo di 54 anni, non vaccinato e senza alcuna patologia pregressa, positivo al Covid è morto questa notte all'ospedale di Rovigo. Lo riferisce il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Sempre a Rovigo in terapia intensiva ci sono oggi un 32enne, un 57enne e un 71 tutti non vaccinati" ha poi aggiunto il Governatore ricordando l'importanza della vaccinazione nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).

Notizia in aggiornamento