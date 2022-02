Rovigo, 10 febbraio - Approvato il progetto definitivo per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento del complesso “Corte Guazzo”, nel comune di Adria. L’antico casale diventerà quindi la sede di una struttura multifunzionale in cui saranno presenti una Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, una Comunità Alloggio e Laboratori riabilitativi. La spesa dell’intervento è pari a 960 mila euro, finanziati dalla Regione Veneto grazie a cui il complesso è destinato a divenire un centro di funzionalità, integrazione ed efficienza, nonché sede e perno di importanti progetti e percorsi di salute e riabilitazione per pazienti seguiti dal Dipartimento per la Salute Mentale.

“Il principio sul quale si basa la struttura è quello di garantire alle persone con disagio psichico condizioni e prospettive di vita dignitosi e percorsi riabilitativi - ha spiegato il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 5 Patrizia Simionato -, con la creazione di ambienti che, pur mantenendo la valenza terapeutica, possano creare un contesto vicino a quello familiare con la possibilità di integrarsi nel territorio e implementare le capacità relazionali e sociali dei pazienti, l'integrazione e la professionalità sono i cardini sui quali si svilupperà la struttura diventando una specificità di tutta la comunità”. Nel fabbricato principale di Corte Guazzo avrà sede la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo B con 14 posti letto.

Gli interventi prevedono la ristrutturazione con ampliamento del piano terra e la realizzazione della zona notte mentre al piano superiore è prevista la creazione di spazi attrezzati nei quali si effettueranno le attività riabilitative. Nell’area secondaria de “La Barchessa” avrà sede la Comunità alloggio di base con 8 posti letto. Sarà inoltre compiuto un intervento di ripristino dei laboratori esterni dove si potranno svolgere le attività occupazionali e riabilitative, la ristrutturazione della serra e la creazione di una palestra polifunzionale. La tenuta si colloca in un’area di circa 10 mila metri quadrati, sullo sfondo di un contesto agricolo di 5 mila ettari, destinati a tornare un bosco planiziale, rappresentando una vera oasi di pace.

Sarà un centro residenziale terapeutico che saprà erogare diversi livelli di assistenza in base alle necessità degli ospiti sulla base di percorsi personalizzati con l'obiettivo di fornire un sostegno per la gestione e miglioramento della propria autosufficienza, favorire lo sviluppo delle abilità sociali e la realizzazione di esperienze di vita più autonome. Uno degli obiettivi sarà anche quello di integrare la struttura con il territorio, creando un percorso condiviso e coinvolgendo la popolazione attivamente. Agnese Casoni