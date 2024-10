Rovigo, danneggia 14 auto in sosta: denunciato

Rovigo, 22 ottobre 2024 – Una follia notturna nella zona della stazione ferroviaria di Rovigo: 14 auto in sosta sono state danneggiate da un individuo rintracciato diverse ore dopo, nel mattino di sabato 19 ottobre, da parte del personale della Squadra Mobile della Questura di Rovigo. Si tratta di un 30enne originario della provincia di Bologna, denunciato in stato di libertà.

Intorno alle 00.30, un cittadino, nel riprendere la propria auto parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria, ha trovato uno dei due specchietti divelto. Il personale delle volanti intervenuto ha provveduto ad accertare che sulla medesima via e, anche in quelle adiacenti, vi erano altre auto, precisamente quattordici, con gli specchietti danneggiati o completamente staccati. Grazie all’attività eseguita nell’immediatezza dagli investigatori, anche con la collaborazione della Polizia Ferroviaria rodigina, il presunto responsabile è stato rintracciato in mattinata nel centro cittadino e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Rovigo con l’accusa di danneggiamento.

Inoltre, a seguito dell’attività amministrativa eseguita dalla Divisione Anticrimine, è stata emessa dal Questore della Provincia di Rovigo la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con cui è stato intimato al soggetto di lasciare il territorio e di non far rientro nel comune di Rovigo per i prossimi tre anni.