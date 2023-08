Rovigo, disabile rischia di soffocare: la catena dei soccorsi salva la vita a Chiara

Rovigo, 25 agosto 2023 - Lei è Chiara, 24 anni, vivacissima ragazza con la sindrome di down, vive in un piccolo paese del medio Polesine. Una famiglia unita la sua, che la sostiene fortemente nei suoi progressi quotidiani. È una sera d’estate come tante dello scorso luglio, con la famiglia riunita attorno al tavolo per la cena. Chiara, a pochi minuti dall’inizio del pasto serale, inizia a deglutire a fatica, un boccone rischia infatti di soffocarla. A quel punto sono momenti concitati, la famiglia chiama la centrale operativa del 118 dell’Azienda Ulss 5 Polesana, dall’altro capo del filo risponde una giovane infermiera di nome Laura.

È lei stessa che, mentre dalla centrale vengono inviati i soccorsi con massima urgenza, parla al telefono con la mamma di Chiara, e, nonostante l’ansia e la drammaticità di istanti che scorrono concitati indica le manovre per la disostruzione e per il massaggio cardiaco. I genitori, guidati dalla voce dell’infermiera eseguono le manovre di primo soccorso nonostante le difficoltà di Chiara a comunicare e collaborare attivamente. Nonostante le avverse condizione, mamma e papà eseguono correttamente le indicazioni. Chiara, dopo attimi di grande sofferenza, inizia a respirare più regolarmente, e la sua espressione già serena accoglie lo staff del 118 quando entra in casa. I sanitari eseguono tutti i controlli necessari per Chiara, e possono confermare che l’azione congiunta dei due genitori guidati al telefono dall’infermiera, con estrema calma e professionalità, ha veramente evitato peggiori conseguenze. Chiara recupera velocemente, tanto che non è necessario il ricovero ospedaliero.

Come è stata salvata: il racconto dei genitori

“Come famiglia desideriamo raccontare la nostra storia, perché potrebbe succedere a tutti: oltre a voler ringraziare Laura, che con professionalità ci ha guidati, in attimi terribili, a fare le manovre giuste, grazie infinite a tutta la centrale operativa del 118, intervenuta prontamente”. Il padre di Chiara aveva partecipato ad una formazione di primo soccorso offerta dalla società in cui è impiegato, esperienza della quale è fiero: “Non avrei pensato che quanto imparato potesse essermi, un giorno, divenire così utile”.

La mamma di Chiara, in occasione delle vacanze estive a Rosolina mare, qualche settimana dopo l’accaduto, si iscrive e partecipa alla formazione in spiaggia “Vacanze Sicure”. Il corso si tiene nei diversi stabilimenti balneari di Rosolina mare, e offre con la collaborazione di operatori sanitari specializzati in materia di emergenza e urgenza nozioni di primo soccorso pediatrico e manovre di rianimazione cardiopolmonare in ambito pediatrico e per gli adulti. “Dopo quello che è successo a mia figlia, ho voluto partecipare a questa iniziativa e ringrazio l’Azienda Ulss 5 per averla realizzata. Si tratta di un patrimonio di conoscenza che ognuno di noi dovrebbe avere”.

L’Ulss: “Fondamentali le nozioni di primo soccorso”

Il direttore della centrale operativa Suem 118, Andrea Poli spiega come: “I nostri cittadini sono parte integrante del processo di soccorso, anche e soprattutto nella catena dell’urgenza ed emergenza. Il motto fondante della rete 118, quando si formò negli anni novanta, era ‘Aiutaci ad aiutarti’, e lo reputo ancora valida per questo le formazioni di primo soccorso sono una opportunità importante, come dimostra questo caso così toccante, che ha avuto un epilogo positivo grazie al coraggio e alla collaborazioni di tutti”.

La direttrice generale dell’Azienda Ulss5 Polesana, Patrizia Simionato, ha aggiunto: “Ringrazio questa famiglia che con grande senso civico ha deciso di raccontare quanto accaduto: vale davvero l’adagio che tutto è bene quello che finisce bene emerge in questa esperienza l’efficacia di una rete di competenze che coinvolga anche i cittadini, e la professionalità della centrale operativa 118 sempre impegnata nella gestione di ogni tipo di emergenza”.