Rovigo, 12 febbraio 2022 - La prossima sarà una domenica ecologica. Il 13 febbraio è in programma a Rovigo, il quarto appuntamento, previsto dal pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria. Lo comunica l’assessore all’ambiente Dina Merlo, ricordando che le misure sono state approvate con delibera di giunta regionale in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'accordo di Bacino Padano. L’obiettivo è conseguire, in tempi rapidi, il rispetto del valore limite giornaliero di polveri sottili posto dalla normativa comunitaria. Pertanto, domenica 13 febbraio sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore dalle 10 alle 20, nell'area centrale del territorio urbano interna e delimitata dalle seguenti vie, che rimangono invece transitabili: via San Bellino- viale A. Oroboni - viale della Pace - via D. Alighieri – Largo Martiri - Circonvallazione Ovest – Via Falcone Borsellino – Viale Porta Po. Sarà consentito l’accesso al parcheggio di Piazzale di Vittorio ed al parcheggio multipiano lungo il percorso circonvallazione ovest - via Portello – via del Sacro Cuore.

Pulizia spiaggia di Caleri a Rosolina: 'Fare verde' chiama a raccolta i volontari

Saranno consentite alcune esenzioni dal divieto di circolazione, specificate nell’ordinanza sindacale. Gli autoveicoli dei cittadini residenti saranno ammessi solo in entrata e uscita. I controlli saranno eseguiti dagli operatori della polizia locale. Domenica sarà attivo il servizio bus navetta, nelle fasce orarie 10-12.30 e 15.30-19.30. L'iniziativa ha l'obiettivo di agevolare ai cittadini gli spostamenti e la fruizione del centro urbano, incentivando l'uso dei mezzi pubblici quale ‘buona prassi’ per la riduzione dell'inquinamento dell'aria. La giornata vuole anche essere un momento di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, ed è in questo contesto che l'amministrazione comunale di Rovigo ha patrocinato l'iniziativa ‘gazebo informativo in occasione della domenica ecologica e orienteering urbano in bici: AlleyLove”. Appuntamento organizzato dall'associazione ‘Amici della Bici di Rovigo – FIAB Aps, in piazza Vittorio Emanuele II dalle 14.30 alle 18.30. In centro saranno presenti anche bancarelle di dolciumi per allietare la presenza di bambini e non solo. Le prossime domeniche ecologiche in programma si terranno il 27 febbraio (recupero della domenica non effettuata a dicembre), 20 marzo e 3 aprile.