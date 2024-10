Rosolina: due donne trovate morte in mare. Erano a pesca di granchi blu

Rosolina (Rovigo), 21 ottobre 2024 – Nella mattinata odierna sono state trovate entrambe morte le due donne di origine cinese di cui non si avevano notizie dalla notte scorsa. Una tragedia inspiegabile: entrambe – di 47 e 50 anni – sono scomparse dopo che si erano recate lungo i sentieri dell’orto botanico di Rosolina (Rovigo) zona di Porto Caleri in riva al mare, per la pesca dei granchi blu. Le ricerche dei vigili del fuoco erano scattate intorno alle 1 di lunedì 21 ottobre, dopo il mancato rientro a casa delle due donne e l’allarme dei familiari.

Inizialmente si aveva notizia della scomparsa di due uomini; solo poi è stato specificato che si trattava di due donne straniere ma residenti a Rovigo.

Le operazioni hanno visto la collaborazione dei carabinieri e con l’ausilio di un elicottero della capitaneria di porto, decollato nella notte da Sarzana. Poco dopo le 8.30 di stamani il primo ritrovamento, dopo l’avvistamento del corpo di una delle due donne da parte di un’imbarcazione di pescatori. La salma è stata subito recuperata dai vigili del fuoco di Adria nei pressi del pontile della sede di Rosolina. Poco dopo, l’avvistamento e il recupero anche della seconda donna. Dopo la constatazione della morte da parte del medico le due salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. La causa di morte è ritenuta accidentale.