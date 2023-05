Emergenza idrica, le piogge innalzano il livello del Po

Rovigo, 09 maggio 2023 - Siccità ed emergenza idrica lungo il grande fiume, ecco la situazione. Il mese di aprile e la prima decade di maggio, all'insegna di condizioni meteorologiche maggiormente dinamiche rispetto all'inverno, stanno favorendo un incremento della disponibilità di risorsa idrica nel distretto del Po, in particolare nei grandi laghi regolati dove, negli ultimi giorni, si è registrato un incremento dei valori, tutt’ora in corso.

I dati del distretto

Il rilevamento delle stazioni di rilevamento livello del fiume Po ha subito un innalzamento, come detto, confermato anche dai dati riferiti al 1° maggio e quello ultimo dell’8 maggio. Nel dettaglio a Spessa (da 137 mc/s a 288 mc/s), Piacenza (da 202 mc/s a 366 mc/s), Cremona (da 277 mc/s a 454 mc/s), Boretto (da 309 mc/s a 500 mc/s), Borgoforte (da 412 mc/s a 624 mc/s) e Pontelagoscuro Ferrara (da 353 mc/s a 640 mc/s). Un altro dato riferito alle giornate dall’1 al 3 maggio scorso, dove il territorio emiliano romagnolo da Bologna a Forlì è stato interessato da un evento pluviometrico intenso con valori della cumulata pluviometrica sulle 48h di 170 – 220 mm con cumulate massime che hanno raggiunto anche i 260 mm in alcune stazioni. Queste piogge hanno prodotto innalzamenti significativi dei livelli idrometrici di gran parte dei corsi d’acqua con conseguenti interessamenti dei sistemi arginali che in alcuni casi non hanno retto alla pressione dell’acqua producendo rotture e conseguenti allagamenti di vaste aree.

La situazione laghi

I volumi di invaso del Lago Maggiore sono pari a quelli medi del periodo, mentre risultano superiori per il Lago di Como e Lago d’Iseo. Il Lago di Garda registra ancora volumi di invaso inferiori ai valori medi. Per quanto riguarda le portate delle sezioni principali del fiume Po negli ultimi giorni, a seguito delle consistenti e diffuse precipitazioni, si osserva un'importante ripresa dei valori, conseguenza di un fenomeno di tipo impulsivo che, come emerge dai dati riportati in tabella, sono nuovamente in fase di esaurimento.

Le previsioni meteo

Per i prossimi giorni però, a seguito delle precipitazioni previste, si attende un nuovo aumento dei valori di portata in tutte le sezioni. Dopo le importanti piogge di inizio mese è prevista infatti una nuova fase perturbata che potrebbe generare accumuli pluviometrici ancor più consistenti di quelli osservati recentemente, sebbene in un arco temporale maggiore (5-7 giorni). Un’analisi di maggior dettaglio rispetto alle condizioni di siccità complessiva a scala di distretto sarà fornita durante la prossima seduta dell’osservatorio, che si terrà mercoledì 17 maggio.