Rovigo, esplosione oggi a scuola: due studenti feriti, edificio evacuato

l'intervento dei vigili del fuoco all'interno dell'istituto

Rovigo, 23 marzo 2023 – Grande spavento e due ragazzi feriti lievi stamani verso le 9 all’istituto professionale Ipsia Giuseppe Marchesini di via Alcide De Gasperi a Rovigo per uno scoppio avvenuto all’interno della scuola.

Secondo le prime ricostruzioni ancora in fase di accertamento, l’esplosione e il successivo principio d’incendio si sono verificati all’interno di un’aula multifunzionale. Questa, al momento della deflagrazione, era fortunatamente vuota, ma nonostante ciò due studenti sono rimasti leggermente feriti mentre erano nel corridoio.

L’intero plesso scolastico è stato evacuato. Sul posto i vigili del fuoco di Rovigo accorsi dalla centrale con il personale di prima partenza, l’autoscala e il funzionario di guardia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’istituto.

Le operazioni sono ancora in corso nell’aula interessata dall’esplosione, di cui è andata in frantumi e in parte scardinata la porta parete. A capire e determinare le cause dell’esplosione i tecnici del NIAT (Nucleo investigativo Antincendio territoriale) dei vigili fuoco.

Tra le ipotesi una fuga di gas partita da una bombola, presente in aula. I due studenti rimasti leggermente feriti alla mano, che si trovavano nel corridoio, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem118. Uno dei due successivamente è stato accompagnato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le lezioni scolastiche per la giornata odierna sono state sospese, fino a nuova comunicazione della dirigenza scolastica.