Evasione fiscale a Rovigo, scoperto un disco pub abusivo: 200mila euro di incassi mai dichiarati

Rovigo, 24 luglio 2023 – Disco pub mascherato da associazione culturale per non pagare le tasse. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi nel territorio rodigino. I finanzieri del gruppo di Rovigo hanno individuato un’associazione culturale, iscritta al circuito nazionale, che invece di svolgere attività di promozione culturale come da statuto, in realtà svolgeva attività di intrattenimento.

Un lavoro certosino quello dei finanzieri che non solo hanno ispezionato i locali e acquisito tutti i documenti possibili, ma hanno sentito a verbale tutti i soci dell’associazione che non sapevano neppure di esserlo. In realtà, in modalità puramente imprenditoriali, il titolare dell’associazione la gestiva come se fosse una impresa. Addirittura alcuni dei presunti soci venivano iscritti ogni volta che accedevano al locale, quindi anche più volte ripetutamente, pagando biglietto e iscrizione.

Complesso il metodo di ricostruzione del reddito prodotto poiché l’associazione era priva di documentazione di qualsiasi tipo, oltre che di libri e registri sociali. Al termine del controllo, gli elementi raccolti hanno portato a ritenere che l’associazione non svolgeva alcuna attività senza fine di lucro, ma di fatto esercitava quella di sala da ballo e intrattenimento. A fronte di quest’ultimi sono stati ricostruiti ricavi per oltre 220mila euro prodotti nell’arco di 5 anni derivanti da incassi da titoli di accesso e vendita di prodotti al bar, oltre all’IVA per circa 50mila euro non versata. Il verbale redatto dai finanzieri è adesso al vaglio dell’agenzia delle entrate per il recupero di quanto evaso.