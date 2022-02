Rovigo, 7 febbraio 2022 – Chiedono il green pass all’Ulss5, ma presentano documenti falsi. Denunciate due persone straniere. Il fatto è stato accertato dai carabinieri della compagnia di Rovigo, a conclusione di alcune indagini. Sono stati denunciati, infatti, per il reato di ‘falsità materiale commessa da privato e truffa in concorso’, un uomo 32enne di origini moldave e una donna 31enne lituana, entrambi residenti a Bologna.

La coppia, all’inizio del mese di gennaio scorso, aveva avanzato a mezzo posta elettronica all’azienda sanitaria polesana Ulss 5, una richiesta di conversione dei green pass in loro possesso, apparentemente rilasciato dalle autorità sanitarie moldave. Gli accertamenti successivi, sono stati avviati a seguito di una segnalazione giunta ai carabinieri dalle stesse autorità sanitarie locali. Questo ha permesso di appurare che i documenti d’identità dei due cittadini moldavi, allegati alla richiesta, erano stati alterati nell’indicazione del luogo di residenza, falsamente indicata nel Comune di Rovigo.

L’escamotage ha consistito di rivolgersi ad un’azienda sanitaria dove i due non erano censiti, in modo da rendere impossibile al personale sanitario la verifica sull’effettività della vaccinazione e contando sul fatto che venisse, quindi, preso per veritiero il documento moldavo (quindi extra-ue) prodotto. È attualmente in corso, inoltre, l’accertamento sulla validità della certificazione, mediante coinvolgimento del consolato della Repubblica moldava.