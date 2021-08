Rovigo, 15 agosto 2021 - Allerta incendi in tutto il territorio Polesano a causa delle condizioni climatiche degli ultimi giorni. A diramarlo la direzione della Protezione civile della Regione del Veneto, che ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Sorvegliate speciali soprattutto le zone del Basso Polesine, dove sono stati dispiegati i vigili del fuoco della provincia, guidati dal comandante Giorgio Basile.

Previsioni meteo: Ferragosto nella morsa del caldo e dell'afa



Quali sono i rischi attuali nella nostra zona?

"Abbiamo tutta l’area attenzionata per quanto riguarda gli incedi boschivi, ma anche quelli delle sterpaglie e dei campi, essendo una zona a vocazione fortemente agricola. C’è un grado di pericolosità, definito dalla Regione Veneto, che individua in Porto Viro e Rosolina le zone con la massima potenzialità di rischio, anche se nettamente inferiore rispetto ad altre zone dell’Italia duramente colpite in questo momento".



Quali sono le principali cause d’incendio in questo momento?

"Nel nostro territorio, ad esempio per quanto riguarda gli incendi lungo il bordo della strada o nei campi, spesso le origini sono dolose o colpose. Partono anche dal semplice gesto di lanciare una sigaretta. Inoltre il mondo è cambiato e sempre più spesso si verificano eventi in zone che normalmente non sono colpite dal fuoco, come ad esempio l’Alaska o la Scandinavia, dove nel 2018 siamo intervenuti con due Canadair per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi. Nel 2017 ho partecipato ad una missione in Cile, devastato da una tormenta di fuoco a causa di caratteristiche delle temperature e del vento eccezionali. Il paese, dopo questa esperienza, ha imparato ad investire in misure preventive".



Come state operando nelle zone a rischio del Polesine?

"Abbiamo mandato 41 unita, di cui due di Rovigo, attrezzate con fuoristrada e tutta la strumentazione per gestire l’emergenza. Fanno parte di una colonna mobile e sono pronti ad essere aggregati, se necessario, per intervenire. Oltre alle sedi permanenti per tutto il mese di agosto abbiamo una sede distaccata nel Basso Polesine, con vigili permanenti, volontari e discontinui. La sede è frutto di una convenzione tra il comune di Rosolina, i vigili del fuoco e la prefettura, grazie ai finanziamenti della Regione Veneto. I vigili presenti hanno forte esperienza di incendi cosiddetti di interfaccia, come ad empio del verde, ma si interfacciano con attività civili e industriali e sono pronti ad intervenire per ogni emergenza".



Cos’è fondamentale per riuscire ad evitare o contenere un incendio?

"La velocità sicuramente, per fare in modo che il piccolo focolaio non si trasformi in un rogo più grande. Pochi giorni fa siamo intervenuti per un incendio proprio nella pineta di Rosolina, una situazione che è stata risolta in breve tempo grazie alla tempestività delle segnalazioni che ci sono arrivate e alla conoscenza stessa della zona. Ma anche l’attenzione e la collaborazione dei cittadini gioca un ruolo fondamentale per evitare situazione che possono essere ad alto rischio. L’attenzione in ogni piccolo gesto, dalla sigaretta lasciata per strada o il piccolo falò magari fatto in prossimità di una zona verde. Situazioni a rischio, che se non governate possono creare danni ingenti. Vigilanza, rispetto e la collaborazione dei cittadini nell’individuazione di piccoli focolai, aiutano ad evitare situazioni che si possono rivelare assai più pericolose. Inoltre chiamare subito le forze dell’ordine è fondamentale, questo comportamento responsabile può aiutarci ad intervenire in tempo e proteggere sia il nostro patrimonio naturale che le nostre attività".