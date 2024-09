Occhiobello, successo per la ‘prima’ della Festa dello sport

Occhiobello, 16 settembre 2024 - “Ero una bambina che si allenava come voi in questa palestra e inseguiva un sogno”. Alessia Maurelli, medaglia di bronzo a Parigi, è stata la madrina della festa dello sport e delle associazioni del terzo settore che si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 settembre nell’area sportiva di via King e nel parco Buozzi. La manifestazione, organizzata dal Comune di Occhiobello, ha radunato 17 società sportive che hanno promosso le attività e 21 associazioni del terzo settore, presenti per fare conoscere i servizi offerti. A tutti è stato consegnato un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.

Il messaggio della campionessa

Alessia Maurelli ha parlato anche dell’importanza delle sconfitte e delle cadute: “A casa ho 139 medaglie e sono altrettante quelle che non ho vinto, ma sono proprio quelle che mi hanno fatto arrivare al traguardo successivo e mi hanno portato un risultato personale, anche quando non era una medaglia”. Erano presenti i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi che hanno realizzato un manifesto per Alessia Maurelli.

I ringraziamenti della sindaca Bononi

Irene Bononi nel corso dell’evento ha ricordato Filippo Pregnolato, il giovane occhiobellese scomparso prematuramente in un incidente stradale, che molto si era speso per iniziative a favore dei giovani del paese e della solidarietà. “Abbiamo una risorsa straordinaria radicata nella forza del volontariato – ha detto la sindaca – l’adesione a questa prima edizione è stata trasversale e totale, la festa di oggi è un esempio della volontà di mettere tutti assieme, promuovere la pratica spartiva, ma anche fare conoscere i servizi che le associazioni danno alla nostra comunità, nel settore socio sanitario, culturale, ricreativo e della sicurezza”. In conclusione Bononi ha aggiunto: “Ringrazio Alessia Maurelli, per il messaggio che ha dato ai nostri giovani, affinché lo sport sia prima di tutto passione e stile di vita. Ringrazio le autorità Enrico Ferrarese, Laura Cestari, Cristiano Corazzari e Cinzia Sivier della Usip che oggi hanno voluto portare un saluto e condividere la soddisfazione di vedere tanti giovani impegnati”.

Le premiazioni alle società e associazioni

Alla presenza delle autorità e di Alessia Maurelli, sono stati premiati singoli atleti agonisti che si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale: Luca Andreolini (beach tennis), Nicolò Contiliano (calcio), Gregorio Crocco (nuoto), Federico Farina (equitazione), Filippo Romanin (nuoto), per il pattinaggio Martina Fantoni, Sara Masiero, Stella Zampaolo, Anna Fini, Ester Babarama, Carlotta Santi, Giulia Fiorindo. L’assessore allo Sport Paolo Pezzini, dando l’appuntamento all’anno prossimo ha concluso con i ringraziamenti: “Grazie a tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita della prima festa dello sport e delle associazioni del terzo settore. Ringrazio le associazioni e gli atleti presenti, il nostro territorio offre opportunità di fare sport e volontariato, la manifestazione ha dimostrato un grande entusiasmo”. Matteo Zanella, consigliere con delega ai rapporti fra le associazioni, ha sottolineato la fitta rete di collaborazione che si è creata fra tutti i volontari per la riuscita di una giornata di sport e solidarietà. A tutte le società sportive, infine, è stato consegnato, da parte dell’assessore alla Comunicazione Marcello Cauduro, il Manifesto della comunicazione non ostile nello sport, manifesto sottoscritto dal Comune e da tutte le società.