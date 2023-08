Festa dell’Unità di Stienta: tanta partecipazione tra dibatti, i protagonisti della politica e le specialità della cucina polesana

Stienta (Rovigo), 24 agosto 2023 – Si chiusa con un bilancio positivo la 77esima festa de l’Unità di Stienta che, dal 2020, è diventata festa provinciale data anche la partecipazione di molti circoli del Pd provenienti da diverse parti del territorio. Le presenze, dal 10 al 21 agosto, sono aumentate di giorno in giorno, così come i coperti e le portate del ristorante che sono andate a ruba. Grazie al collaudato sistema di prenotazione introdotto durante il periodo Covid, in molti hanno potuto degustare le prelibatezze della cucina polesana e ferrarese grazie al servizio ristorante gestito dai volontari e coordinati da Antonella Gallani. Molto frequentate anche le attività del dopo cena, dallo stand della tombola, all’area dedicata alla musica e al ballo accompagnata dal gruppo dei giovani del servizio bar, provenienti dall’Alto Polesine.

Tanti ospiti e dibattiti

A caratterizzare anche quest’anno la festa provinciale del Pd è stata l’area dibattiti, che ha visto alternarsi al microfono molti dei protagonisti della politica locale e nazionale, assieme alla novità delle presentazioni di libri di noti autori. Un’area dibattiti che visto diversi temi al centro del confronto come la sanità, relatore d’eccezione Andrea Crisanti, per l’economia Carlo Cottarelli, oltre i temi politici legati all’Europa con l'eurodeputata Elisabetta Gualmini. Altro punto al centro del dibatto il lavoro, con il confronto tra le organizzazioni sindacali polesani e il parlamentare Matteo Orfini. Si è parlato anche del conflitto in Ucraina con Andrea De Maria e la consigliere regionale Anna Maria Bigon, il tema della cooperazione con l’ex ministro Giuliano Poletti e il presidente di Coop Reno Andrea Mascherini. Inoltre, non è mancato il ricordo di Giacomo Matteotti con Emanuele Fiano e la professoressa Lodovica Mutterle. Spazio anche a temi più prettamente politici, come il futuro del Pd con la presentazione del libro di David Allegranti “quale Pd, viaggio nel partito di Elly Schlein” assieme al consigliere regionale Andrea Zanoni e sulle prossime sfide elettorali del centrosinistra in Polesine nel 2024, alla presenza dei sindaci di Verona Damiano Tommasi e di Rovigo Edoardo Gaffeo.